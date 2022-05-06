Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları...
Sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları zamlanacak mı? Sigara paket fiyatları 11 Nisan 2022 itibariyle değişti mi? Son aylarda enflasyonda yaşanan yukarı yönlü ivme beraberinde birçok kalemde zamma neden oldu. Sağlığa zararlı olan sigaraya ne kadar zam geldiği sigara kullananlar tarafından merak ediliyor. Peki Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2 sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Sağlığa zararlı olan sigara, tiryakiler tarafından güncel fiyatları merak ediliyor. Zam sonrası oluşan yeni sigara fiyat listesi şu şekilde:
JTI sigara fiyatları
WNST SLE DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST SLE: 26 TL
WNST DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST: 27 TL
WNST XSE BLA & GR: 28 TL
CML SLE: 25,5 TL
CML: 26 TL
LD: 25,5 TL
MON CAR: 25,5 TL
BAT sigara fiyatları
KNT DRK BL, DRK BL LNG, SWT: 26 TL
KNT D-RNG 26 TL
KNT BL, GRY, WHT: 27 TL
KNT SLM BLA,GRY: 29 TL
ROT: 25,5 TL
TKL 2000: 25,5 TL
TKL 2001: 25,5 TL
VIC: 26 TL
PAL M: 26 TL
SAM: 26 TL
MAL: 26 TL