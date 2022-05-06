Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları zamlanacak mı? Sigara paket fiyatları 11 Nisan 2022 itibariyle değişti mi? Son aylarda enflasyonda yaşanan yukarı yönlü ivme beraberinde birçok kalemde zamma neden oldu. Sağlığa zararlı olan sigaraya ne kadar zam geldiği sigara kullananlar tarafından merak ediliyor. Peki Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...