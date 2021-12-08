Sigaraya zam geldi
Philip Morris grubu sigara fiyatlarına paket başına 2 lira zam yapma karar aldı.
Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.
Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.
En ucuz sigara 17,50 oldu
Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı. Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.
Yeni fiyatlar
Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 19.00 TL
Marl To: 20.00 TL
Marl: 21.00 TL
Parl: 21.50 TL
Parl MID: 20.50 TL
Mur: 19.00 TL
Mur Bl: 18.00 TL
Lk: 18.00 TL
Chst: 17.50 TL
LM: 17.50 TL