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Ekonomi Sigaraya zam geldi
Ekonomi

Sigaraya zam geldi

Philip Morris grubu sigara fiyatlarına paket başına 2 lira zam yapma karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:20:00 -
Sigaraya zam geldi

Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.

Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.

En ucuz sigara 17,50 oldu

Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı. Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

Yeni fiyatlar

Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

Marl RO: 25.00 TL

Marl ED: 19.00 TL

Marl To: 20.00 TL

Marl: 21.00 TL

Parl: 21.50 TL

Parl MID: 20.50 TL

Mur: 19.00 TL

Mur Bl: 18.00 TL

Lk: 18.00 TL

Chst: 17.50 TL

LM: 17.50 TL

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