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Ekonomi Sigaraya bir zam daha geldi
Ekonomi

Sigaraya bir zam daha geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigaraya 1.50 TL zam geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 14:11:00 - 2022-09-08 14:12:47
Sigaraya bir zam daha geldi

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında gelen 10 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1.50 TL zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.

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