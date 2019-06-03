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Sigaranın fiyatı arttı, sivri biber ucuzladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
Sigaranın fiyatı arttı, sivri biber ucuzladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 97’sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü. 107 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı. Mayıs ayında gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 22,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Sigarayı, yüzde 21,56 ile tuzlu fıstık, yüzde 20,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 16,66 ile tavuk, yüzde 15,35 ile limon, yüzde 12,38 ile maç giriş bilet ücreti izledi.

Sivri biber yüzde 52,64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Sivri bibirei, yüzde 33,90 ile soğan, yüzde 28,48 ile erik, yüzde 28,05 ile bezelye, yüzde 26,23 ile kabak ve yüzde 25,54 ile salatalık izledi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. İstanbul
  3. Sigara
  4. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi

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