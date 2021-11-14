Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır. Kafeinin çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarında önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Yüksek dozda kafein tüketimi günlük hayatı olumsuz etkileyen yoksunluk hislerinin baş gösterdiğini söyleyen uzmanlar sigarayı bırakanların kahve gibi kafeinli içecekleri de bırakması gerektiğini vurguluyor.

Raynaud hastalığı (Reyno) nedir?

Raynaud fenomeni; soğuk hava koşullarına maruz kalmanın sonrasında el parmakları, ayak parmakları, burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde görülen ciltte solukluk veya morarma gibi belirtilerin ortaya çıkmasına verilen isimdir.

Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini tetikliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, sigara ve kafeinli içeceklerin raynaud fenomonini tetiklediğini söyledi. Raynaud fenomeninin soğuk ve duygusal stres sonrası el ve ayak parmaklarının atardamarların aralıklı kasılması ve buna bağlı parmaklarda soğukluk, solgunluk ve ağrı gelişmesi olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, "Altta bilinen herhangi bir hastalık yoksa primer raynaud fenomeni, bir hastalıkla ilişkili saptanmış ise sekonder raynaud fenomeni olarak adlandırılır. Özellikle genç bayanlarda daha sık görülen ve genellikle yıllar içerisinde gerileyen bir belirtidir. Genellikle ellerde soğukla oluşan renk değişiklikleri meydana gelir. Başlangıçta azalan kan akımına bağlı olarak parmaklarda beyaz renk görülmektedir. Sonra oksijensiz kanın göllenmesiyle cilt mavimsi bir renk alır. Sonunda damar kasılması geçtikten sonra oksijenli kan arttığı için kırmızı bir görünüm oluşur. Renk değişikliklerine ağrı, uyuşma, karıncalanma eşlik edebilir. Ellerin yanında nadir olarak dil, burun, kulak gibi bölgeler de etkilenebilen yerlerdir. Raynaud belirtileri görüldüğünde bunun altında yatan bir hastalık olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır" dedi.

Raynaud fenomeninden şüphelenildiği taktirde ayrıntılı bilgi alınmalı ve diğer tıbbi problemler yönünden araştırılması gerektiğini belirten Nizamoğlu, "Hasta soğuğa maruz kaldığında karakteristik renk değişikliği gösterildiği taktirde tanısı kolaydır. Tedavi kararı ve seçimi altta yatan sistemik hastalık olup olmadığı, bulguların ciddiyeti ve atak sıklıklarıyla belirlenir. Tedavinin hedefi, atakların sayısı ve şiddetini azaltmak ve el ile ayak parmaklarının kaybı ve doku hasarını önlemektir. Öncelikle soğuktan kaçınılması, eldiven ve çorap kullanılması, sigaranın bırakılması, kafeinli içeceklerden uzak durulması, düzenli egzersiz yapılması, duygusal stresin azaltılması için psikolojik destek verilmesi tedavi yaklaşımını oluşturmaktadır. Dirençli semptomları olan hastalarda bazı ilaçlar kullanılabilir. Semptomları şiddetli olan, parmaklarda ülserler gelişen hastalarda, sempatik tonusun kaldırılması amacıyla cerrahi müdahale uygulanabilmektedir" diye konuştu.



Sigaranın Vücuda Zararları Nelerdir?

Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

Dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Pankreas kanseri riski artar.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür.

Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

Burunda koku alma duygusu azalır.

İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.

Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.

Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.

Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

Kafein nedir?

Kafein, aslen çay ve kahveden tanıdığımız bir kimyasal madde olsa da, aslında hayvanların merkezi sinir sisteminde bulunan bir uyarıcı maddedir. Kafeinin zararları belirli bir dozun üzerinde tüketildiğinde ortaya çıkar. Tespit edilmiş zararlardan bazıları şöyledir:

Psikolojik hastalıkları tetikleyip; sinirlilik, depresyon, uykusuzluk gibi sorunları doğurabilir.

İdrar miktarını ve sıklığını arttırır.

Migreni tetikleyebilir.

Kalp problemleri olanlarda kalp ritmini bozar ve yüksek tansiyon hastalarında tansiyon artışını tetikler.

Yemek sırasında ya da sonrasında alınması çinko ve demir emilimini azaltır.

Mide asit salgısını arttırarak gastrite sebep olur.

Aşırı dozda alınması ölümcüldür.

Kafeinin düzenli ve uzun süreler alınması, beynin hipokampüs bölgesini etkileyerek öğrenmeyi zorlaştırmaktadır.

Belli bir miktardan fazla kafein tüketenlerin göz-içi basınçları artmaktadır. Bu da bazı hastalıkların tetiklenmesine sebep olmaktadır.