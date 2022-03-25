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Ekonomi Sigara ve alkole büyük zam
Ekonomi

Sigara ve alkole büyük zam

Ramazan öncesi alkol ve sigaraya büyük zam geliyor. Ülkemizde alkol satışlarının iyice azalması sevindirici gelişme oldu. Sigaraya ise geçtiğimiz ay yapılan 2 liralık zammın ardından 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceği açıklandı. Tüm bayiler 'hazırlıklı olun' diye uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:02:00 -
Sigara ve alkole büyük zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, şamları şöyle duyurdu:

Sigaraya Pazartesi günü zam gelecek

"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."

Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz

"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." 

Ramazan öncesi güzel haber

Alkole getirilen zamlar nedeniyle tüketici, reyonlardan içki satın almamaya başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, geçen yıla kıyasla satışlarda yüzde 40'lık bir daralma olduğunu söyledi.

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