Sigara ürünlerine yeni zam diyerek duyurdular! İşte 2024'te 3 sigara grubu için fiyatı kaç para!

Sigarada zamlar devam ediyor. 3 sigara şirketi ürünlerine zam kararı aldı. BAT, T&T ve Imperial Tobacco yeni zamlı sigara fiyat listeleri yayınladı.

Sigara fiyatları listesi, eylül ayıyla birlikte zamlara başladı. BAT, T&T ve Imperial Tobacco sigara fiyat listeleri açıklandı.

Sigaraya zamlar yağmur gibi gelmeye devam ediyor. 4 Eylül’de Philip Morris sigara fiyatları ile Royal Tobacco sigara fiyatları zamlanırken 5 Eylül’de ise JTİ sigara fiyatları listesi zamla değişmişti.

Dün ise sigara fiyatları zamları devam etti. 6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi zamlandı. pusulahaber'e göre: 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zamlandı.

Yeni fiyatlar şöyle şekillendi:

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