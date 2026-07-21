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Yerel Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha
Yerel

Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha

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Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha

Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışmada saldırı amacıyla aracından indiği belirtilen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına gönderildi.

Olay, istanbul’un Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye hakaret ve küfür etti. Olayın ardından mağdur sürücünün şikâyeti üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemelerde, sürücünün saldırı amacıyla aracından indiğinin belirlenmesi üzerine Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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