Sigara satışı için ilginç yasa tasarısı! 100 yaşından küçüklere satılmasın
ABD'nin Hawaii eyaletinde Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, ilginç bir yasa tasarısı teklifinde bulunarak sigara satılma yaşının 100'e çıkarılmasını istedi.06 Şubat 2019 Çarşamba 14:19
21 yaş altındakilere sigara satışının yasak olduğu Hawaii'de, Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, sigara satın alma yaşının kademeli olarak 100'e çıkarılmasını önerdi.
Yasa tasarısı sundu
Daha önce acil servis doktoru olarak çalışan Creagan, sigaranın en ölümcül alışkanlık olduğunu belirterek, sunduğu yasa tasarısıyla sigara satışının 2020-2024 yıllarında kademeli olarak 100 yaşına çıkarılmasını istedi.
Elektronik sigaralar dahil değil
Tasarıya göre, yaş kısıtlaması puro, çiğneme tütününe ve elektronik sigaralara uygulanmayacak. Hawaii'de 21 yaş altındakilere sigara satışı yasak.
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