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Sigara izmaritini dışarı atarken şarampole yuvarlandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda sigara izmaritini dışarı atmaya çalışan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücünün eşi Ergül Kaya yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:06
Sigara izmaritini dışarı atarken şarampole yuvarlandı

Düzce Kaynaşlı'da TEM yolunda seyreden bir sürücü, içtiği sigaranın izmaritini dışarı atmaya çalışırken direksiyon kontrolünü yitirip şarampole yuvarlandı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erdoğan Kaya yönetimindeki 34 GG 9362 plakalı otomobil, sürücünün sigara izmaritini dışarı atmaya çalıştığı sırada direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erdoğan Kaya'nın eşi Ergül Kaya yaralandı. İhbarla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül Kaya tedaviye alındı.

Erdoğan Kaya kaza anını anlatarak, "Sigara içtim, camı açtım ve izmariti dışarıya atayım derken bariyere yanaşmışım. Orada da demek ki direksiyonu fazla kırmışım, takla attık" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:06
  1. Ankara
  2. Düzce
  3. Kaynaşlı
  4. Trafik kazası
  5. Şarampole yuvarlandı

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