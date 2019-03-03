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Sigara ile mücadele yeniden başlıyor

Türkiye hâlâ dünyada tütün tüketimi konusunda üst sıralarda yer alırken sigaraya karşı yürütülen mücadelede, yeni bir dönem başlıyor.

03 Mart 2019 Pazar 12:13
Sigara ile mücadele yeniden başlıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Sigara konusunda tüketim oranını azaltmaya yönelik birçok tedbirin alındığı ülkemiz, hâlâ dünyada tütün tüketimi konusunda üst sıralarda yer alırken sigaraya karşı yürütülen mücadelede, yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete’de, yayınlanan sigarayla mücadelenin yeni kurallarını değerlendiren uzmanlar, kamu spotu reklamlarına ağırlık verilmesi gerektiğini söylediler.

Paketler tek renk olacak

Sigara paketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre sigara paketleri tek renk olacak. Uyarı alanları paketin yüzde 85’ini kaplayacak. Paket üzerinde marka logoları yer almayacak. Sigara markası, türü tek tip yazı fontunda olacak ve paketin yüzde 5’ini kaplayacak. Tek tip paket uygulaması 5 Temmuz 2019’da başlayacak.

Uygulamaya destek

Yeni uygulamayı değerlendiren Yeşilay Ankara Şube Başkanı Uzm. Dr. Mevlüt Karataş, şunları dile getirdi: “Türkiye’deki sigara tüketim oranı yüzde 32’lere ulaşmış durumda. Özellikle dumansız hava sahası yasası sonrası bu oran yüzde 27’lerde iken denetim noktasındaki yetersizlikler ve diğer sebepler sigara içme oranlarını yükseltmiştir. Sigara halen gençlerimiz için özendirici olmaya devam etmektedir. Düz paket uygulaması sigara tanıtımı ve özendiriciliği noktasında tedbirler getirmis olup yerinde bir uygulama olacaktır. Caydırıcı olacaktır. Markalar arası farklılığı azaltacaktır. Bu yasanın destekçisi olacağız ve bugüne kadar yapmış olduğumuz sigarayla mücadelede bu yasanın artı katkı yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yeni adımlar önemli

Uzm. Dr. Ebru Akçakanat da, sigarayla mücadelede atılan her adımın bir katkısı olacağını vurgulayarak şunları ifade etti: “Sigarayı tüketim oranını azaltmaya yönelik birçok tedbir alınsa da sigara kullanıcıları bir şekilde bahanelerin arkasına saklanarak kullanmaya devam ediyor. Sigarayla mücadelede yeni dönem kurallarının elbette birtakım etkileri olabilir. Bunun yanı sıra kamu spotu reklamlarına çok fazla yer verilirse tüketim konusunda çok katkısı olabilir. Dolayısıyla kişiler sigaranın zararını ne kadar çok görürse, farkındalık elbette artacaktır. Sigaranın zararları konusunda görseller çok etkili oluyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:13
  1. Sigara
  2. Resmi Gazete
  3. Sigara paketleri
  4. Yeşilay Ankara Şube Başkanı Uzm. Dr. Mevlüt Karataş
  5. Uzm. Dr. Ebru Akçakanat
  6. sigarayla mücadele
  7. sigaranın zararı
  8. kamu spotu

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  • birisibirisi35 dk önce
    görseliniz sigaraya özendirici. taze ekmek gibi dizilmiş hepsi

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