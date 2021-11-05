Sigara içmenin ve sigaraya maruz kalmanın zararları nelerdir?

Sigara içiciliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. Zararları ise sağlık açısından çok fazladır. Sigarayı bırakmak, yaşam kalitenizi artırmak ve yaşam sürenizi uzatmak için verebileceğiniz en önemli karardır.

Sigaranın Zararları Nelerdir?

-Sigaranın zararları denildiğinde aklımıza ilk olarak akciğerler gelse de aslında sigara, vücudumuzdaki hemen hemen her organa zarar veriyor.

-Araştırmalara göre sigara, akciğer kanserine yakalanma riskini; erkeklerde %25, kadınlarda ise %25.7 oranında artırıyor.

-KOAH hastalığının oluşumuna, astım krizlerinin şiddetlenmesine ve kronik bronşite neden olabilir.

-Sigara, kalp ve damar sağlığını da tehdit ediyor.

-Diş ve diş eti hassasiyetleri de sigara nedeniyle artış gösterebiliyor.

-Pankreas, kolon, rahim ağzı, kan kanseri gibi hastalıkların görülme riski de sigara tüketimi ile artıyor.

-Sigara, doğurganlık üzerinde zararlı etkiler bırakır.

-Sigara içmek insülin direncini azalttığı için diyabet riskini artırabiliyor.

-Sigara içmenin cildin daha erken yaşlanmasına neden olur.

Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, akciğer kanserleri için risk faktörlerinin başında sigara kullanımının yer aldığını vurgulayarak, sigara kullanmak kadar sigaraya maruz kalmanın da önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.



Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’na ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Avkan, sigaradan hava kirliliğine kadar pek çok faktörün kansere neden olduğunu belirterek, 'Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Akciğer kanseri riski sigara içen kişilerde, içmeyenlere göre çok daha fazladır. Ortalama 20 yıl sigara öyküsü olan kişilerde risk artımı önemli düzeydedir' ifadelerini kullandı.



Sadece sigara içenlerin değil, pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma risklerinin olduğunu bildiren Uzm. Dr. Avkan, “Pasif içicilerde de akciğer kanserine yakalanma riski ciddi oranda yükselir. Hem içenler için hem de pasif içiciler için sigaranın en kötü tarafı hemen bir şey yapmaması; on yıllar sonra zararlı etkilerinin görülmesidir. Sigara içilen evlerde pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma riski artmaktadır. O evlerdeki çocuklarda akciğer enfeksiyonlarına yakalanma ihtimalleri de yüksektir” uyarısında bulundu.



Erken tanının önemli olduğunu bildiren Uzm. Dr. Avkan, bu nedenle rutin kontrollerin de aksatılmaması gerektiğini kaydetti.