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Sigara için verdiği 50 TL’ye geri alıp, üzerini de cebine koyup iş yerinden çıktı

Manavgat’ta tekel bayiinden sigara alan kadın, market sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
Sigara için verdiği 50 TL’ye geri alıp, üzerini de cebine koyup iş yerinden çıktı

Manavgat’ta tekel bayiinden sigara alan kadın, market sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. Kamerada kadının verdiği parayı yeniden çantasına koyduğunu gören tekel bayii kadının arkasından koşsa da yakalayamadı.


Tekel bayiine gelen ve 50 lirayı kasanın üzerine bırakarak sigara isteyen kadın, tekel bayiinin sigarayı verdikten sonra paranın üzerini vermek için çekmeceyi açması sırasında kasanın üzerine bıraktığı parayı tekel bayiine fark ettirmeden yeniden cüzdanına koydu. Sigarayı ve paranın üzerini alan kadın işyerinden ayrılırken paranın olmadığını gören işyeri sahibi kadına parayı sorsa da kadın parayı verdiği yönünde ısrarcı olunca parayı aramaya koyuldu. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadının parayı tırnakçılık yöntemiyle cüzdanına geri koyduğunu fark eden işyeri sahibi kadının gittiği tarafa arkasından gitse de kadını bulamadı.


İşyerine gelen polislere güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiğini belirten işyeri sahibi Mustafa Çelik, “Bir kadın müşteri gelip sigara istedi ve 50 TL parayı masaya bıraktı. Ben sigarayı verip paranın üzerini verdiğim sırada paranın masanın üzerinde olmadığını gördüm. Kadın para üzerini de alıp çıkacağı sırada parayı vermediğini söyledim. Ne var ki elindeki para üzerini gösterdi ve parayı benim aldığımı söyledi. Kadın çıktıktan sonra güvenlik kamerasını izlediğimde kadının verdiği 50 TL’yi bana fark ettirmeden cüzdanına geri koyduğunu gördüm. Gittiği yönde arkasından gitmeme rağmen bulamadım. Benim yaşadığım olayı başka esnafların yaşamaması için görüntüleri paylaşmanın yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
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