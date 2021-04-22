'Sigara içenler Kovid-19'a yakalanmıyor' demişlerdi! Büyük skandal ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigaranın akciğer fonksiyonlarını bozması sebebi ile yeni tip koronavirüs de (Kovid-19) dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları kapılırsa ciddi semptom riskinin arttığı konusunda ikazda bulunuyor. Çünkü koronavirüs vücutta öncelikle akciğerlere saldıran bulaşıcı bir hastalık. Fakat, geçen sene Temmuz'da European Respiratory Journal tarafından yayınlanan makalede, koronavirüs tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda “mevcut sigara içiminin olumsuz sonuçla ilişkili olmadığı” ileri sürüldü ve sigara içenlerin virüsü kapma riskinin yüzde 23 oranında daha düşük olduğu iddia edildi.

Söz konusu araştırma birkaç ana akım medya kuruluşu tarafından da haberleştirilerek yayınlandı.

Birden fazla yazarın tütün şirketlerince finansal olarak desteklendiği ortaya çıktı!

Bununla beraber European Respiratory Journal, son baskısında makale için bir geri çekme bildirimi yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazarlardan ikisinin, makalenin gönderilmesi sırasında olası çıkar çatışmalarını açıklamada başarısız olduğu editörlerin dikkatine sunuldu.”

Yapılan açıklamada, yazarlardan birisi olan José M. Mier’ın çalışmanın yayınlandığı dönemde tütün endüstrisine tütün zararının azaltılması hususunda danışmanlık sağlamada süregelen bir role sahip olduğu aktarılırken, bir diğer yazar Konstantinos Poulas’ın o sırada Yunan STK'sı NOSMOKE için baş araştırmacı olduğu ifade edildi.

Dumansız Bir Dünya Vakfı'ndan (tütün endüstrisi tarafından finanse edilen bir kuruluş) fon alan bir bilim ve inovasyon merkezi olan NOSMOKE, elektronik sigara ürünleri geliştirmek için çeşitli araştırmalar yürütüyor. Fakat, söz konusu makalede Mier, Poulas ve diğer ortak yazarların hiçbiri “çıkar çatışmaları”na bildirmedi.

Prof. Dr. Oğuz Kılınç: Yaptıkları bilim dünyasını kandırmak

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Toraks Derneği üyesi ve Turkish Thoracic Journal’ın baş editörlerinden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, makaleyi geri çekmenin doğru bir hareket olduğunu belirterek, “2020 yılında biz de Covid-19 ve sigara arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir meta-analiz yaptık ve sigara kullanımının tehlikesine dikkat çektik. Söz konusu araştırmayı gördük ve bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendik. Eğer o esnada bu çalışmayı sunan yazarlar tütün endüstrisi ile ilgili çıkar çatışmalarını bildirselerdi, hiçbir tıp dergisinde bu makalenin yayınlaması mümkün olmazdı. Sigaranın Covid-19’a yakalanma riskini azalttığına dair hiçbir kanıt yok. Onların yaptığı bilim dünyasını kandırmak” dedi.

Bununla birlikte, Prof. Dr. Kılınç sigara içen bir insanın her nefeste vücuduna 8 milyon zararlı kimyasal madde aldığını belirterek, “Böyle zararlı maddeler vücuda alınırken, bağışıklık sistemini tehdit eden koronavirüse karşı koruma sağlaması beklenemez” dedi.