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Sigara fiyatlarına zam geldi!

Edinilen bilgilere göre; Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigaralarına zam yapıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Sigara fiyatlarına zam geldi!

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam haberi 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL’ye kadar zam yansıdığı görüldü.

Gelen bu zammın ardından Marlboro ve Parliament grubuna da zam gelmesi bekleniyor.

Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. Marlboro
  2. Parlaıment
  3. Kent
  4. Rotmans
  5. Viceroy
  6. Pall Mall
  7. Tekel
  8. Samsun
  9. Maltepe

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  • Hasan Hüseyin kalaycı Hasan Hüseyin kalaycı 17 dk önce
    Hükümet kaşıkla verip kepçeyle geri alıyor. Ayıp yahu. Sen devletin israfını, külliyenin israfını bitir, damatın hovardalıklarını önle ekonomi kendiliğinden düzelir.

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