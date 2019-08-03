Sigara fiyatlarına zam geldi!

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam haberi 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL’ye kadar zam yansıdığı görüldü.

Gelen bu zammın ardından Marlboro ve Parliament grubuna da zam gelmesi bekleniyor.

Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.