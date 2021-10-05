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Gündem Sigara fiyatlarına bir zam daha!
Gündem

Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Dün Philip Morris grubu sigaralarına gelen 1 TL'lik zammın ardından bugün de JTI grubu sigaralarına zam geldi. İşte yeni zamlı fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:24:00 -
Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris sigaralarının fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı. Listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. 

İkinci şirket de sigaraya zam yaptı

Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.

Paket başına 1 lira zamlandı

Bugün Özgür Aybaş, JTI grubuna ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu. 17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak. Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

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