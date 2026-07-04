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Uzayda ezber bozan keşif: Yaşanabilir yeni Dünya bulundu Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri Sürekli masa başı çalışanlar dikkat! Boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? Hükümetin topa girdiği Vestel'le ilgili haklı isyan: Biz üretiyoruz gidip siparişi Çin'e veriyorlar Kışın gömüp yazın yiyorlar! Kayseri'nin serinleten geleneği! İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı BYD yerden yere vurulurken Çin devi Türkiye planını ilan etti: 1 numara olacağız Motorine yeni zam yolda Türkiye artık her alanda! Ses teknolojisine yerli mühür
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Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

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Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki 752 yıllık Haznedar Camii, bünyesinde yer alan Anadolu’nun ilk minyatür Kâbe tasviriyle tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 1274 yılında Maliye Nazırı (Haznedar) Necipettin Mustafa Efendi tarafından kendi adına yaptırılan tarihi cami, asırlara meydan okuyor. Yapıldığı dönemde hem mescit hem de medrese olarak kullanıldığı için minaresi bulunmayan bu eşsiz yapı, içerisinde fresk tekniğiyle sulu kireç üzerine işlenmiş Kabe minyatürü ile öne çıkıyor.

#2
Foto - Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

Orijinal yapısını koruyarak günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, sahip olduğu bu nadide eserle hem ilçe sakinlerinin hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

#3
Foto - Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

MİNARESİNiN OLMAMASININ SEBEBİ MEDRESE OLARAK DA HİZMET ETMESİ: Sivrihisar'da 13 yıldır imamlık yapan Mustafa Öztürk, caminin tarihi ve mimari dokusu hakkında bilgiler verdi. Yapının çift fonksiyonlu kullanımına dikkat çeken Öztürk, "Camimiz Anadolu Selçuklularından kalma. Haznedar, yani Maliye Nazırı diye bilinen Necipettin Mustafa Efendi zamanında kendi adına yaptırmış olduğu bir cami, aynı zamanda mescit. Camimizin minaresi yok. Olmamasının sebebi de o dönemlerde hem cami, mescit olarak hizmet etmiş hem de medrese olarak hizmet etmiş. O yüzden minaresi bulunmuyor" dedi.

#4
Foto - Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

ANADOLU TOPRAKLARINDA KABE MİNYATÜRÜ OLAN İLK CAMİ: Cami içerisindeki motifin önemine ve ziyaretçiler üzerindeki etkisine değinen Öztürk, "Caminin içerisindeki Kabe motifine gelince, zaten Anadolu topraklarında Kabe minyatürü olan ilk cami diye bilinir. Burada da fresk tekniği ile yapılmış, sulu kireç üzerine motiflenmiş bir Kabe minyatürümüz mevcut.

#5
Foto - Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

Gelen misafirlerimiz, camimizi görenler burada bir hayret içerisinde kalıyor. Aynı zamanda bizim için, hem ilçemiz için gurur verici bir tablo. Burası, bu cami yaklaşık 1274 yılında inşa edilmiş. Günümüze kadar halen orijinal haliyle insanlara hizmet etmekte. Sivrihisar'ımızın güzide eserlerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

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