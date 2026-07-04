Minaresi yok, hikâyesi büyük: 752 yıllık camide ilk Kâbe tasviri

MİNARESİNiN OLMAMASININ SEBEBİ MEDRESE OLARAK DA HİZMET ETMESİ: Sivrihisar'da 13 yıldır imamlık yapan Mustafa Öztürk, caminin tarihi ve mimari dokusu hakkında bilgiler verdi. Yapının çift fonksiyonlu kullanımına dikkat çeken Öztürk, "Camimiz Anadolu Selçuklularından kalma. Haznedar, yani Maliye Nazırı diye bilinen Necipettin Mustafa Efendi zamanında kendi adına yaptırmış olduğu bir cami, aynı zamanda mescit. Camimizin minaresi yok. Olmamasının sebebi de o dönemlerde hem cami, mescit olarak hizmet etmiş hem de medrese olarak hizmet etmiş. O yüzden minaresi bulunmuyor" dedi.