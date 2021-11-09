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Kadın - Aile Sigara böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay sigara böreği tarifi
Kadın - Aile

Sigara böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay sigara böreği tarifi

Yapılışı en kolay olan börek çeşidi sigara böreğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:04:00 - 2021-11-09 08:05:17
Sigara böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay sigara böreği tarifi

Yapılışı en kolay olan börek çeşidi sigara böreğidir. Patatesl, kıymalı, ıspanaklı her çeşit yapılabilir. Sigara böreği tarifini hazırlamak ise oldukça pratik. 

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 5 adet yufka
  • 1 kase kadar lor peyniri (patatesli, ıspanaklı, kıymalı isteğe göre)
  • 1 çay bardağından biraz az süt
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvıyağ
  • Bir miktar Çörek otu veya susam

Yapılışı

Yufkaları tek tek düz bir zemine koyun. Ardından önce 4 e sonrada böldüğünüz parçaları 2 ye bölün. Böylelikle 8 parça elde etmiş olacaksınız. Bir kaseye süt ve yağı dökerek karıştırın. Ardından yumurtayı bu karışımın içine dökün. Börekleri sarmaya başlarken böldüğünüz yufkaların üzerine fırça ile bu karşımdan sürerek yufkalarınızı yumuşatabilirsiniz.   İç harcı için; bir kabın içerisinde peyniri koyun. Üzerine kıyılmış maydanozu ekleyin. Sonra iyice karıştırın. Yufkaları tek tek alarak üzerine fırça ile sostan sürüp bir kaşık yardımıyla iç harcı ekleyin. İç harcı ekledikten sonra iki yanından içe doğru katlayın ve ileri doğru yuvarlayın. Uygun bir kapta az miktar yağ ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Yufkaları tamamen kapatmadan önce uç kısımlarına hafifçe bu karışımdan sürün. Böylece börekler yapışır ve pişerken açılmaz. Son olarak ise fırın tepsinize yağlı kağıt serin ve böreklerinizi çok sıkıştırmadan dizin. Üzerlerine sütlü yumurtalı karşımdan sürün ve böreklerin üzerine susam veya çörek otu serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına atın ve üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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Kadın - Aile

Lor peyniri tarifi, nasıl yapılır?

  
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