Sigara bıraktıran fesleğen yaprağı ve faydaları: Desteği ile son veriyor! Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor

Gün içerisinde üç kez çiğnenen fesleğen yaprağı sigarayı bıraktırmada en etkili doğal bir yöntem olma özelliğini taşıyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erkan TOPUZ sigarayı bırakmak isteyenlerin muhakkak fesleğen yaprağı çiğnemelerini, bu yöntemin sigara bırakmada etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan fesleğen vücudu ağır metaller ve toksinlerden arındırır. Peki keskin aroması olan fesleğenin faydaları...

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Bu konu ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar da Prof. Dr. Erkan TOPUZ’u destekler nitelikte olup, sigarayı bırakmada fesleğen yaprağının en doğal yöntem olduğunu ortaya koymuştur.

Eski zamanlarda kralların hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan fesleğen bu nedenle “kraliyet ilacı” olarak da bilinirmiş. Bilimsel adı “Ocimum basilicum” olan bu harika bitkinin sigarayı bırakmak için nasıl kullanacağınızı, bunun haricinde sağlığımıza ne gibi faydaları olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

Fesleğen İle Sigara Nasıl Bırakılır, Sigarayı Bırakmada Nasıl Kullanılır?

Amerika’da yapılan klinik bir araştırmaya göre günde 3 kez fesleğen çiğnenerek tükürülmesinin ya da yutulmasının sigarayı bıraktırdığı ortaya konulmuştur. Bunun için sigara içenlerin yapması gereken ağız dolusu fesleğeni bir müddet çiğnedikten sonra tükürmeleri ya da yutmaları olacaktır. Biraz önce de değindiğimiz gibi bunu günde 3 kez tekrarlamanız gerekiyor. Bu uygulamayı düzenli yaptığınızda sigaradan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bu şekilde kullanımını yapamam diyorsanız eğer, yoğurtla da karıştırıp tüketebileceğiniz gibi, çayını yaparak da tüketebilirsiniz.

Bu bitki sadece sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak şifalı bir bitki değildir. Bu güzel ve hoş kokulu bitkinin sağlık için daha birçok faydası da bulunmaktadır.

Fesleğenin Faydaları

-Çiğnenmesi ağız yaralarını geçirir.

-Akciğer için faydalıdır. Akciğer fonksiyonlarını düzenler. Akciğer kanserine karşı tavsiye edilmektedir.

-Hatırı sayılır miktarda A, C, E vitaminleri içermesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Soğuk algınlığı, grip, ateşlenmeye karşı faydalıdır.

-Evde bulundurduğunuz fesleğen sivrisinek gibi haşeratları evden uzaklaştırır.

-Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

-Potasyum minerali içermesi kalp ve beyin sağlığı için faydalıdır.

-Fesleğen astım, bronşit hastalıklarına karşı iyi gelmektedir.

-B6 vitamini ile sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını düzenler.

-Kemik ve diş sağlığına karşı faydalıdır. Fosfor minerali içerir.

-Kolon kanserine karşı koruma sağlar.

-Kansızlığı giderir. Bünyesinde demir minareli barındırır.

-Böcek ısırmalarında ısırılan bölgeye sürülmesi ağrıyı keser.

-Strese karşı kullanılabilir.

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