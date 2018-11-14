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Şifreli haberleşme programı ile uyuşturucu satan çeteye operasyon

Ankara'da narkotik polisi, şifreli haberleşme programı 'Wickr me' kullandığı belirlenen uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 milyon TL değerinde 6 kilogram eroin ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
Şifreli haberleşme programı ile uyuşturucu satan çeteye operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının başta Altındağ ilçesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarında eroin sattığı belirlendi. Polis ekipleri bunun üzerine uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Polisin 2 aylık takibi sonucu, çete üyelerinin özel araçları ile İstanbul'dan Ankara'ya eroin getirdiği tespit edildi.

1 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi, çete üyelerine ait 6 ev ve 1 iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.B., M.K., E.A., C.A., S.D., İ.Ü., ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, valizler içinde çeşitli yerlere gizlenmiş yaklaşık 1 milyon TL değerinde 6 kilogram eroin ele geçirildi. Valiz içindeki eroin paketlerinin giysiler ile kamufle edildiği ve bazı paketlerin kot pantolon içine zulalandığı görüldü.

Telefon dükkanından uyuşturucu satışı

Şüphelerin sokak aralarında ve Altındağ ilçesinde telefon tamiri yapan dükkanda eroin sattığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli İ.B., M.K. E.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL'ye de el konuldu. Çetenin İstanbul'dan getirdiği eroini, çeşitli katkı maddeleri ile 2 katına çıkardığı ve kazançlarını da bu şekilde artırdığı belirtildi.

Şifreli haberleşme programı kullandılar

Bu arada şüphelilerin cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu, çete üyelerinin Kuzey Kore'de geliştirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından da kullanılan şifreli haberleşme programı 'Wicker Me' kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu satışı ile ilgili konuşmalarını bu program üzerinden yaptıkları ve konuşmaların program formatına göre bir süre sonra silindiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
  1. İstanbul
  2. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. Wicker Me
  4. çete operasyonu
  5. uyuşturucu operasyonu
  6. Ankara

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