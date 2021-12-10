"Sıfırcı hoca": Enflasyon o seviyenin bile üzerine çıkabilir

"Sıfırcı hoca" olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, aralıkta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Moody’s, müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım’da yüzde 21,3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 17-yüzde 18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Moody’s ayrıca, TL’deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar ‘mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini' vurguladı.

Moody’s bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022’de yüzde 4’e düşmesini beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini kaydetti.