  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Sıfırcı hoca": Enflasyon o seviyenin bile üzerine çıkabilir
Ekonomi

"Sıfırcı hoca": Enflasyon o seviyenin bile üzerine çıkabilir

"Sıfırcı hoca" olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, "Kasım’da yüzde 21,3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:34:00 -
"Sıfırcı hoca": Enflasyon o seviyenin bile üzerine çıkabilir

"Sıfırcı hoca" olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, aralıkta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Moody’s, müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım’da yüzde 21,3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 17-yüzde 18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Moody’s ayrıca, TL’deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar ‘mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini' vurguladı.

Moody’s bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022’de yüzde 4’e düşmesini beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini kaydetti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonunda play-off sistemi uygulanmaya başladı. Avrupa Ligi’nde grupla..
Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.
İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı
Ekonomi

İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay