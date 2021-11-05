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Aktüel Sıfır yağlı besin kabızlığı önlüyor
Aktüel

Sıfır yağlı besin kabızlığı önlüyor

Sebzeler arasında tam bir lif zengini olan pırasa yemeği ve çorbası kışın en vazgeçilmez yemeklerinden. Bağışıklığı güçlendiren pırasa içerisinde yağ bulundurmuyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler sık sık tüketmeli. Peki pırasanın faydaları neler? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:13:00 -
Sıfır yağlı besin kabızlığı önlüyor

Diyet listelerinin vazgeçilmez yemeği pırasa. Toksinleri attırıyor. Ekşili pırasa yemeği ise çok seviliyor. Peki pırasanın faydaları neler? İşte cevabı...

Pırasanın faydaları

Pırasalar, kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı koruyan bir flavonoid olan kaempherol içerir. Kaempherol, doğal bir dilatör olarak görev yapan ve kan damarlarını gevşeten nitrik oksit üretimini uyarır. Kan damarlarının dinlenmesini sağlar ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa, vücudunuzdaki her doku için faydalı olan bol miktarda K vitamini içerir. Düşük seviyede K vitamini kanamaya neden olabilir ve kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler. Pırasa, böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur.

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