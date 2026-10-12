Sıfır kilometre araç satışları eylülde yıllık yüzde 24,3 daraldı, aylık yüzde 3 arttı

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle yayımladığı 2. El Oto Raporu'nun eylül sayısına göre sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,3 daralarak 83 bin 469 adette kaldı. Aynı satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 3 yükseldi.

Raporda, sıfır kilometre satışlarının ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daralmayla 803 bin 465 adet olduğu ifade edildi. 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan ikinci el oto satışları ise eylülde aylık bazda yüzde 3 artarken geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6 geriledi; ocak-eylül dönemindeki daralma yüzde 8,7 oldu.

Rapora göre otomotiv pazarı eylülde aylık bazda sınırlı bir toparlanma yaşadı, yıllık bazda ise daralma sürdü. Sıfır kilometredeki belirgin yıllık gerilemenin ikinci el pazarında daha sınırlı kalması; tüketicilerin alım gücündeki düşüşe, kredi tutarlarındaki kısıtlayıcı regülasyonlara ve alternatif yatırım araçlarındaki refah etkisinin terse dönmesiyle düşük bütçeli mobilite ihtiyacının yükselmesine bağlandı. Her iki pazarda da aylık satışların yüzde 3 artmasının, yaz döneminin ardından talebin yeniden hareketlendiğine işaret ettiği aktarıldı.

İçinde bulunulan ekonomik konjonktür ve piyasalardaki likidite şartları nedeniyle mevcut trendin mevsimsel etkiler dahilinde bir süre daha devam edeceğinin altı çizilen raporda, otomotivde en yoğun satışların yaşandığı yılın son çeyreğine girilmesiyle fiyat avantajı, agresif kampanyalı finansman ve erişilebilir ödeme şartları sunan marka ve modellerin pazar payı kazanma gayretlerinin satışların yükselmesinde daha etkili olacağı değerlendirildi.

İkinci el otomobil satışları haziran-eylül döneminin en yükseğinde

İkinci el otomobil pazarında ağustosta yatay seyreden satışlar eylülde yeniden yükseldi. Ağustosta 340 bin 829 adet olan satışlar, eylülde yaklaşık yüzde 3 artışla 351 bin 311 adede çıktı ve haziran-eylül döneminin en yüksek hacmine ulaştı. Yıllık tabloda ise satışlar, 2025 eylülündeki 373 bin 728 adede kıyasla yaklaşık yüzde 6 azaldı; ağustosta yüzde 5 olan yıllık daralma eylülde yüzde 6'ya çıktı. Raporda, aylık toparlanmaya rağmen pazardaki hareketlenmenin yıllık farkı kapatmaya henüz yetmediği belirtildi.

Stok süreleri de uzadı. Pazar ortalaması 49 günden 51 güne çıkarken binek otomobillerde süre 2 gün artışla 51 güne, ticari araçlarda 46 günden 47 güne yükseldi; ticari araçlar binek otomobillere göre daha kısa sürede alıcı bulmayı sürdürdü. Raporda stok fazlası, yaz sezonunun bitmesiyle kiralama sektöründen piyasaya sunulan araç sayısındaki hızlı artışa ve gelirlerindeki bozulma nedeniyle araçlarını satışa çıkaran kişilere bağlandı.

İkinci el hafif ticari araç satışları ağustostaki 45 bin 923 adetten eylülde 46 bin 362 adede, yaklaşık yüzde 1 yukarı çıktı. Eylül 2025'te 61 bin 171 adet olan satışlar, bir yılda 14 bin 809 adet azalarak yaklaşık yüzde 24 geriledi.

Elektriklide satışlar 9 bin 556 adede ulaştı

İkinci el elektrikli araç satışları eylülde 9 bin 556 adede ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Ağustosta 8 bin 439 adet olan satışlar aylık yaklaşık yüzde 13, ocaktaki 5 bin 277 adede göre ise yüzde 81 arttı. Üç ay üst üste gelen artışın, tüketicilerin ikinci el elektrikli araçlara ilgisinin güçlendiğine işaret ettiği aktarıldı. Raporda bu tercihte akaryakıt maliyetlerinin, vergi avantajlarına bağlı düşük bütçeli araç fiyatlarının ve krediye erişimdeki nispi kolaylıkların etkili olduğu ifade edildi.

15 yaş üstü araçta satış arttı, fiyat 414 bin lirada kaldı

15 yaş üstü araç pazarında satışlar ağustostaki 127 bin 74 adetten eylülde yaklaşık yüzde 4,5 artışla 132 bin 824 adede çıktı. Ortalama fiyat 414 bin 412 TL'den 414 bin 477 TL'ye gelerek neredeyse değişmedi; ortalama stokta kalma süresi de 52 günde sabit kaldı.

Raporda, satış adetleri yükselirken stok süresinin değişmemesinin bu yaş grubunda işlem hacminin arttığını ancak araçların alıcı bulma hızında belirgin bir değişim yaşanmadığını gösterdiği, eylül verilerinin fiyat ve satış sürelerinin istikrarlı kaldığı bir hareketlenmeye işaret ettiği vurgulandı.