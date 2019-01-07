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Sıfır atıkla 100 bin istihdam

Poşet kullanımının ilk 4-5 gündeki uygulamayla yüzde 50 azaldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin sıfır atık olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, “Sıfır atık projesi ülke geneline yayıldığında yıllık 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
Sıfır atıkla 100 bin istihdam

Kastamonu’da incelemelerde bulunduktan sonra Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kurum, poşetlerin dünyanın birçok noktasında ücretli olduğunun altını çizdi.

“Gelişmiş ülkelerde ücretli”

Poşet uygulaması bugün baktığınızda gelişmiş tüm ülkelerde ücretli” diyen Kurum, uygulamaya yönelik eleştirileri dikkate aldıklarını söyledi. Kurum, “Yapılması gereken düzenlemeleri Bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Aslolan bu poşetlerin doğaya verdiği zarar ve gelecek nesillere bırakacağımız ülkemiz ve şehirlerimiz. Poşet kullanımının ilk 4-5 gündeki uygulamayla yüzde 50 azaldığını gördük. Bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesiller hem de şehirler adına önemli” diye konuştu.

“Artık çöp toplamak istemiyoruz”

Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Bakan Kurum, projenin önemine vurgu yaptı. Sıfır Atık Projesi’nde çöplerin kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesinin amaçlandığına işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Konuştuğumuz projelere baktığımızda düzenli depolama sahaları, atık su arıtma hizmetlerinden bahsediyoruz. Bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklanıyor. Biz, Sayın Emine Erdoğan himayesinde Sıfır Atık Projesi’ni yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında artık biz çöp toplamak istemiyoruz. Çöpleri kaynağında ayrıştırarak bertaraf etmek istiyoruz.

“Kararlılıkla yürüyeceğiz”

Bu proje ülke geneline yayıldığında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için çok önemli. Aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Vatandaşımızın da gösterdiği duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz bu uygulamayı meclisten geçirdiği için.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
  1. Kastamonu
  2. Vali Yaşar Karadeniz
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Plastik poşet
  5. Plastik poşetlerin ücretli olması
  6. Poşet uygulaması
  7. Sıfır Atık Projesi
  8. Emine Erdoğan

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