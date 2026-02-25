Sıfır Atık Vakfı’ndan COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi

Sıfır Atık Vakfı; Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde, Birleşmiş

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecini yalnızca devletler arası bir müzakere platformu olmaktan çıkararak toplumun tüm kesimlerini içine alan katılımcı bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

“TÜRKİYE, İKLİM KRİZİNE KARŞI MÜCADELENİN DOĞAL MERKEZİDİR”

COP31 süreci başlangıç toplantısında; “İklim değişikliğinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde de Türkiye insanlığın yanında durmaktadır. Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir” mesajını veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak küresel iklim vizyonuna liderlik edecek.

“SÖZÜN BİTTİĞİ HAREKETİN BAŞLADIĞI YERDEYİZ”

COP31 sürecinde Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin ilanı sonrasında; “Sözün bittiği, hareketin başladığı yerdeyiz. COP31 yolculuğumuz, sorumluluğu büyük, hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır. İklim mücadelesini etkisi ölçülebilir adımlarla büyüteceğiz” sözleriyle yola çıkan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak devlet dışı aktörlerin sürece etkin bir şekilde katılımını sağlayarak küresel sürdürülebilirlik projelerini yönetecek.

Bu kapsamda; 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesi Dijital Koordinasyon Merkezi, hayata geçirildi. Merkez; iklim diplomasisinde çok paydaşlı yaklaşımla, devlet dışı aktörlerin sürece katılımını güçlendirecek çerçevede tasarlandı.

Hazırlanan web sitesinde COP süreçleri, COP31 özelinde kapsamlı bilgiler ve Türkiye’nin COP yolculuğu yer alıyor. Web sitesinde yer alan COP31 Sıfır Atık Zirve Rehberi’yle, COP31 organizasyonuna ve katılımcılarına sürdürülebilir davranışları kolayca uygulayabilecekleri pratik bir yol haritası sunuluyor.

Rehberler ve Dokümanlar bölümünde ise katılımcıların zirve sürecine en verimli şekilde dahil olabilmesi için kapsamlı rehberler, teknik detayların yer aldığı belgeler ve katılım prosedürleri sunuluyor. Bireyler ve kurumlar herhangi bir sınırlama olmaksızın https://cop.sifiratikvakfi.org/ adresindeki “Fikrini Paylaş” ve “Paydaş Ol” online formları aracılığıyla ise görüş, öneri ve katkılarını kapsamlı olarak doğrudan iletebiliyorlar.

COP31 İçin Fikrini Paylaş, Küresel İklim Diplomasisinin Paydaşı Ol “Fikrini Paylaş” platformuna yapılacak başvurular; net sıfır ve karbonsuzlaşma, sürdürülebilir şehirler, atık azaltımı ve kaynak verimliliği, iklim adaleti ve kapsayıcılık, gençlik ve gelecek nesiller, doğa, arazi ve su, inovasyon ve dijital çözümler ile küresel iş birliği tematik alanlarında toplanacak.

“Beklenen etki” ve “Hedef kitle/faydalanıcılar” kategorilerinde ayrıca sınıflandırılacak olan başvurularda hedef kitle ve coğrafi kapsam ile ölçeklenebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik özellikleri de değerlendirilecek. Böylece yalnızca fikir üretimi değil, uygulanabilir ve somut katkıların sınıflandırılarak devlet dışı aktörlerin aktif katılımıyla COP31 sürecine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Dijital Koordinasyon Merkezi kapsamında hayata geçirilen “Paydaş Ol” platformu aracılığıyla ise BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) öncelikleriyle uyumlu ortaklıklar, programlar ve iş birliği girişimleri geliştirmek isteyen kuruluşların belirlenip sürece dahil edilmeleri hedefleniyor. Böylece sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre, akademiden fikir ve katkı sunmak isteyen tüm bireylere kadar geniş bir paydaş ağı oluşturulacak.

COP31 DİJİTAL KOORDİNASYON MERKEZİ, YEŞİL KODLAMA YAKLAŞIMIYLA TASARLANDI

Dijital Koordinasyon Merkezi projesi, yalnızca içerik ve katılım altyapısıyla değil, teknik mimarisiyle de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Proje, dijital dünyanın artan karbon ayak izi dikkate alınarak “Minimum veri, maksimum verimlilik” prensibiyle geliştirildi.

Küresel ölçekte internet kullanımının karbon emisyonları içindeki payının yüzde 4’ü aştığı değerlendirildiğinde, yazılım geliştirme süreçlerinde enerji verimliliği kritik bir önem taşıyor. Bu doğrultuda proje, “Green Coding” (Yeşil Kodlama) yaklaşımıyla inşa edildi. Yeşil kodlama; yazılımın enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlanması ve bu sayede çevresel etkinin azaltılmasını hedefleyen bir mühendislik anlayışını ifade ediyor.

İŞLEMCİ KULLANIMI DÜŞÜRÜLDÜ, VERİ TRANSFERİ AZALTILDI

Platformun altyapısında kullanılan modern yazılım teknolojileri, gereksiz işlem yükünü azaltacak şekilde optimize edildi. Temiz kod (clean code) prensibiyle gereksiz tekrarlar ve karmaşık yapılar minimize edilerek işlemci kullanımı düşürüldü. Bu yaklaşım, kullanıcı cihazlarında daha az enerji tüketimi ve veri merkezlerinde daha düşük elektrik kullanımı anlamına geliyor.

Ayrıca sayfa yükleme süreçleri verimli hale getirilerek yalnızca gerekli içeriklerin indirilmesi sağlandı. Yeni nesil görsel sıkıştırma teknikleri sayesinde dosya boyutları yüzde 70 küçültülürken kalite korunarak veri transferi azaltıldı. Bu da bant genişliği kullanımını düşürerek dolaylı karbon salımını sınırlandırıyor.

SIFIR ATIK VİZYONU DİJİTALDE DE SOMUT KARŞILIK BULUYOR

Tasarım tarafında ise enerji verimliliğini destekleyen koyu tema (dark mode) tercih edildi. Modern ekran teknolojilerinde koyu tonların daha düşük enerji tüketmesi, milyonlarca potansiyel kullanıcı düşünüldüğünde önemli bir tasarruf etkisi oluşturuyor. Bu teknik yaklaşım, COP31’in yalnızca içerik ve diplomasi düzeyinde değil, dijital altyapı boyutunda da sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu bir şekilde kurgulandığını ortaya koyuyor. Dijital Koordinasyon Merkezi, böylece sıfır atık vizyonunun fiziksel dünyayla sınırlı kalmadığını; dijital alanda da somut bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

COP31’E DAHA AKTİF, DAHA ADİL VE GENİŞ TABANLI KATILIM AMAÇLANIYOR

Sıfır Atık Vakfı, COP31’in yalnızca belirli bir takvimde gerçekleştirilecek bir zirve değil; sürdürülebilir dönüşüm için kalıcı iş birliklerinin temellerinin atıldığı bir platform olmasını amaçlıyor. Sıfır Atık Vakfı, Dijital Koordinasyon Merkezi ile COP31’e daha aktif, daha adil ve geniş tabanlı katılım sağlamayı amaçlıyor. Vakıf, Türkiye’de düzenlenecek COP31’in sadece ülkemizde yapılan bir iklim organizasyonu değil, küresel bir iklim seferberliğine dönüşmesi ve iklim adaletine katkı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

COP31 sürecinde Sıfır Atık Vakfı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu kapsamında dezavantajlı grupların ve gelişmekte olan ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının katılımının desteklenmesine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.