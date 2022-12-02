‘Sıfır Atık’ projesine tam destek

‘Biyobozunur Atık Projesi’ ile organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak hem çevreyi koruyan hem de sürdürülebilir tarımı destekleyen Yüreğir Belediyesi, hizmete sunduğu ‘Kuru Mama Üretim Tesisi’ ile de toplanan gıdaların atık olmasının önüne geçiyor; sokak hayvanları için kaliteli mama üretimi yapıyor. Yüreğir’de hayata geçirilen ‘Biyobozunur Atık Projesi’ çerçevesinde pazarlardan toplanan atıklar ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirterek, “Biyobozunur atık projesi ile doğayı koruyor, israfın önüne geçiyor, geleceğe nefes oluyoruz. Adana ve bölgede bir ilk olan Kuru Mama Üretim Tesisimiz ile de can dostlarımıza kaliteli mama üretimi yapıyoruz” dedi.