Sıfır atık projesine ekolojik bez çanta desteği

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, Kütahya Katı Atık Yönetimi ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketince (KÜKAP) yaptırılan ekolojik çantalar, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan dönemin son bülteni ile birlikte dağıtılan bez alış veriş çantalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Ülke genelinde uygulanmaya başlanan naylon poşet kullanımının engellenmesi ve azaltılması kapsamında, Simav Belediyesi olarak, KÜKAP tarafından yaptırılan bez çantaları halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Amacımız, doğayı ve çevreyi korumak, vatandaşlarımızı proje uygulamasında aktif duruma getirmek” diye konuştu.