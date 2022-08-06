'Sıfır Atık' projesi: Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları yeniden kullanacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ay yıldızlı üniformalarının son teknoloji kullanılarak üretildiği Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul'daki Kara Dikimevi Müdürlüğü ile Ankara'daki Hava Dikimevi Müdürlüğü kapılarını AA'ya açtı.

Kamuflajlı askeri elbiselerde Sıfır Atık dönemi

Kara Dikimevi Müdürlüğü, olumsuz çevresel etkileri önlemeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

Daha sonra bu elyaflara kullanılmış pet şişelerden elde edilen polyester elyafı takviyesi yapılarak iplik üretildi. Bu iplikler, dokuma tesisinde yeniden eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.

Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.

Kara Dikimevi Müdürü Albay Neslihan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğü Ürün Tasarım Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm projesi yürütüldüğünü belirtti.

Albay Ay, şöyle devam etti:

"Daha önce kullanılmış olan er eğitim elbiselerinin geri dönüşümü ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tekstil atık miktarını azaltarak ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda erler tarafından kullanılan bir miktar eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde elyafa ve ipliğe dönüştürülerek yeniden dokuma, boya ve baskısı yaptırılmış kamuflajlı eğitim elbiselik kumaşa dönüştürülmüştür. Tüm üretim faaliyetleri "AQAP 2110 Kalite Güvence Sistemi" doğrultusunda ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun yürütülmektedir"

- YILDA 1 MİLYON 200 BİN ADET GİYSİ VE KUŞAM MALZEMESİ ÜRETİLİYOR

Kara Dikimevi Müdürlüğü tesislerinde halihazırda 356 farklı ürün hazırlandığını, yılda 1 milyon 200 bin adet giysi ve kuşam malzemesi ürettiklerini kaydeden Ay, modern üretim teknikleriyle istenilen kalite ve verimde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ay, müdürlük bünyesindeki nakış atölyesinde rütbe, bröve ve apolet gibi malzemelerin yanı sıra kılıç kuşam ve meç takımlarının da üretildiğini ifade etti.

Ay, nakış atölyesi bünyesindeki sancak atölyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sancakların tamamının üretim ve tadilatının el işçiliğiyle yapıldığının altını çizdi.

- MASKE ÜRETİMİ YAPARAK KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE AKTİF ROL ALDI

Kara Dikimevi Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadelede aktif rol aldığını kaydeden Ay, "Pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren salgından koruyucu tüm önlemler alınarak cerrahi maske üretimi yapılmıştır. 2021 yılı itibarıyla Makine Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından yapılan makinaların devreye girmesiyle 2 vardiya çalışarak günde 250 bin maske üretimi yapılmaktadır. Bu maskeler sadece Türk Silahlı Kuvvetleri personeline değil, aynı zamanda halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

-TÜRK PİLOTLARININ "GÜÇ TUTUŞUR" ÖZELLİKLİ ÜNİFORMALARI HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDE TASARLANIYOR

Ankara'daki Hava Dikimevi Müdürlüğü de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Hava Kurumunda görevli tüm uçuş personelinin kıyafetlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Tamamı yerli üreticilerden tedarik edilen pilot kıyafetlerinin kumaşları hem güç tutuşur özelliğe sahip hem de antistatik özellik taşıyor. Güç tutuşur özelliği sadece kumaşta değil üniformaların fermuarında ve dikiş ipliğinde de yer alıyor.

Bu özellik sayesinde olası bir olumsuz durumda personelin bütünüyle korunması sağlanırken statik elektriklenme sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçiliyor.

Personelin, giydiği üniformalara yönelik memnuniyetini yüzde 100'e ulaştırmak için güncel teknolojik gelişmeler ışığında hem model hem de ham madde kullanımında sürekli iyileştirme yapılıyor.

Personelin görevini daha etkin bir şekilde yürütebilmesine imkan verecek tasarımlar yapılırken, içinde kendini konforlu hissedeceği, teri emen, nanoteknolojik kumaşlar ile aşınma ve yırtılmalara karşı dayanaklı olan kumaşlara öncelik veriliyor.

- TASARIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN PEÇLER BURADA HAZIRLANIYOR

Hava üslerinde, üslerdeki filolarda, uçuş tatbikatlarında ve gösterilerde kullanılan özel peçlerin tasarımları ve üretimleri Bilgisayarlı Nakış Atölyesinde yapılıyor. Otomatik nakış ve lazer kesim makinelerinin yer aldığı atölyede peçlerin yanı sıra nakış atölyesinde rütbe, bröve, vizyer, flama gibi ürünlerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Yenilenen makina parkuru sayesiyle de personele eğitim kıyafetlerinden uçuş kıyafetlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğiyle hizmet veriliyor.

Öte yandan yakın zamanda tasarımı onaylanan polar montların üretimiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin kullandığı eğitim kıyafeti çeşitliği arttırıldı. Üretilen polar mont kumaşının, havlı yapısı ara kısımda izolasyon tabakası oluşturarak personelin soğuktan korunmasına da katkı sağlanmış oldu.