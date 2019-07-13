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Sıfır atık 2023’te her yerde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Artık tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek. 2023 yılına geldiğimizde artık tüm illerimizde ilçelerimizde Sıfır Atık Projesi uygulanmış olacak ve bu anlamda da dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
Sıfır atık 2023’te her yerde

 Ertuğrul Şahan  Trabzon 

Tertemiz bir Türkiye için kollar sıvandı... Trabzon’da düzenlenen “Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı”nı basın mensuplarına açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere deniz çöpleriyle mücadele için başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi, Bisiklet Yolları, Millet Bahçeleri gibi çevreci hareketlerle iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında yıllık 4 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirten Kurum, “Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek. 2023 yılına geldiğimizde artık tüm illerimizde, ilçelerimizde Sıfır Atık Projesi uygulanmış olacak ve bu anlamda da dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Plastik poşet 6 ayda % 78 azaldı

Ücretli plastik poşet uygulamasına da değinen Bakan Kurum, “Türkiye’deki beş büyük market zincirinin verilerine göre geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 54 milyon olan poşet sarfiyatı, bu yıl 464 milyona düştü. Buna göre plastik poşet kullanımında 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 78 azalma gördük” dedi. İklim değişikliği konusunda diğer bölgelerle ilgili çalışmalara da devam ettiklerini belirten Kurum, “Önümüzdeki 6 ay içerisinde de hazırlıklarımızı tamamlayarak, bu süreci ülkemizin 7 bölgesinde kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
  1. Trabzon
  2. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Sıfır Atık Projesi
  5. Sıfır Atık Mavi Hareketi
  6. Bisiklet Yolları
  7. Millet Bahçeleri
  8. Ücretli plastik poşet uygulaması

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