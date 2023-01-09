Sıfır araç fiyatları: En uygun, ucuza araç! 2023 Sıfır otomobil fiyatları 2.el arabalara kıyasla şaşkına uğratacak!

Araç almayı 2023’e bırakanlar için 2023 yılında her markanın sıfır araç fiyatını inceledik. Bütçenize en uygun aracı arıyorsanız yazı dizimize göz atmanızda fayda var. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford izledi. 9 Ocak 2023 fiyat listesi...

2023 yılı için %4 zam gelen araç fiyatlarından sonra birçok marka yeni fiyat listesini güncelledi.

Renault Clio'ya 2023 zammı! 9 Ocak 2023 fiyat listesi...

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv firmalarından biri olarak bilinen Renault, binek araçlarının fiyatlarını açıkladı.

Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Renault Clio, beş farklı motor seçeneği ile sunuluyor. Türkiye'de araçlarda üç farklı motor seçeneği bulunuyor. emlakkulisi'nin aktardığı haberde: Dinamik hatları ve göz alıcı detaylarıyla sürücüleri büyüleyen Renault Clio, Renault'nun imzası niteliğindeki C şeklindeki gündüz farları, Pure Vision Full LED farlar ve göz alıcı krom detaylara sahip.

Renault Clio, Beyaz, Mineral Gri, Yıldız Siyahı, Platin Gri, Demir Mavi, Mercan Turuncu ve Alev Kırmızısı olmak üzere yedi renk seçeneğiyle alıcısını bekliyor.

Renault Clio'nun ilk motor seçeneği, 6,3 litre şehir içi yakıt tüketimi ile 65 hp güç ve 95 Nm tork üretebilen manuel şanzımanlı 1.0 SCe. İkinci seçenek, 90 hp sürekli değişken otomatik şanzıman ve 142 Nm tork ile şehir içi yakıt tüketimi 6.1 olan 1.0 TCe X-Tronic. Renault Clio üç donanım seçeneği sunuyor: Joy, Touch ve Icon.

RENAULT CLİO 9 OCAK 2023 FİYAT LİSTESİ

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 510.000 TL'den 526.000 TL'ye çıktı. Ayrıntılı bilgi için: RESMİ SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ

RENAULT CLİO 100 KM'DE NE KADAR YAKIYOR? YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜK MÜ?

- Şehir içi yakıt tüketimi: 6,0-6,1 litre

- Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,4-4,5 litre

- Ortalama yakıt tüketimi: 5,0-5-1 litre

Güncel fiyat listesi

Peugeot

208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 75HP MT5 : 515 bin TL

208 PRIME SELECTION 1.2 PURETECH 100 HP EAT8: 645 bin TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100HP EAT8: 647.500 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP EAT8: 717.500 TL

208 GT 1.2 PURETECH 130 HP EAT8: 790.500 TL

Toyota

YARIS 1.0 VISION: 517.200 TL

COROLLA 1.5 VISION: 642 bin TL

YARIS 1.5 DREAM MULTIDRIVE S: 659.750 TL

COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S: 670.300 TL

1.5 DREAM X-PACK MULTIDRIVE S: 700.300 TL

COROLLA 1.5 DREAM: 709.900 TL

1.5 FLAME X-PACK MULTIDRIVE S: 711.500 TL

COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S: 738.150 TL

1.5 FLAME X-PACK MULTIDRIVE S: 740.050 TL

COROLLA 1.5 FLAME MULTIDRIVE S: 785 bin TL

NISSAN

MICRA 1.0 IG-T 92PS-X-TRONIC CVT TEKNA: 615.200 TL

JUKE 1.0 DIG-T 115 DÜZ VİTES TEKNA: 681.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT TEKNA: 781 bin TL

MITSUBISHI

MG ZS COMFORT 1.5 5MT BENZİN – 106 PS : 615 bin TL

MG ZS LUXURY 1.0T 6AT BENZİN 111 PS: 789 bin TL

haberay'a göre: SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL TECHNO OTOMATİK BENZİNLİ 83 PS 4X2: 615 bin TL

1.2 MHEV CVT GL TECHNO (İKİ RENK) OTOMATİK BENZİNLİ 83 PS 4X2: 621 bin TL

1.2 MHEV CVT GLX PREMİUM OTOMATİK BENZİNLİ 83 PS 4X2: 665 bin TL

1.2 MHEV CVT GLX PREMİUM (İKİ RENK) OTOMATİK BENZİNLİ: 83 PS 4X2: 671 bin TL

HONDA

YENİ HONDA CİTY 1.5 L VTEC BENZİNLİ OTOMATİK ELEGANCE: 605 bin TL

CİTY 1.5L VTEC BENZİNLİ OTOMATİK EXECUTİVE: 623.500 TL

FORD

YENİ FİESTA STYLE HATCHBACK 1.1L Tİ-VCT 75 PS 5 İLERİ MANUEL BENZİN: 552.100 TL

ECOSPORT STYLE/ SUV/ 1.0L ECOBOOST 125 PS 6 İLERİ OTOMATİK BENZİN: 669.600 TL

PUMA STYLE/ SUV/ 1.0 L ECOBOOST 95 PS 6 İLERİ MANUEL BENZİN: 757.600 TL

2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

ODMD raporundan derlenilen verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

Otomobilin ilk 5'i

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi.

Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi.

Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.