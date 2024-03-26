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Yerel Saatli bomba gibi! Sıfır apartman yan yatmaya başladı
Yerel

Saatli bomba gibi! Sıfır apartman yan yatmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 22:54:00 - 2024-03-26 23:07:54
Saatli bomba gibi! Sıfır apartman yan yatmaya başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı yeni yapılan bir bina, yan yatmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı.

Ertesi gün bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hemen yan tarafında bir bina bulunan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

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