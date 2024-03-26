Saatli bomba gibi! Sıfır apartman yan yatmaya başladı

Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı.

Ertesi gün bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.



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Hemen yan tarafında bir bina bulunan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.