Şifası sarı çiçeğinde.. İşte İnanılmaz faydaları saymakla bitmiyor! hem yanığı hem de mideyi iyileştiriyor

Yaz aylarının başlangıcında çiçekleri açtıktan sonra toplanmaya başlanan kantaron, zeytinyağı ile birleştirilerek harika bir ilaca dönüşüyor. Güneşte bekletilen kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen ise mide problemlerini gidermek için kullanılıyor.

Cilt yaralarının tedavisinde kullanılan kantaron, ciltteki tahrişi azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Vücut yüzeinde oluşan iltihaplı rahatsızlıklardan muzdaripseniz, kantaron yağı harika bir doğal ilaç görevi üstelenecektir.

Özellikle ameliyat izi, kesik gibi yara izlerinin kolayca iyileşmesini sağlayabilir. Ölü hücrelerin daha hızlı yenilenmesine yardımcı olur. Kantaron yağı, leke giderici özellikleri sayesinde çok daha canlı bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır.

Antioksidan deposu olan kantaron, ciltte artmaya başlayan kırışıklık problemini ortadan kaldırabilir. Yaşlanma belirtilerini gidererek daha sıkı ve nemli bir cilde kavuşmanızı kolaylaştırır. Genç ve sağlıklı bir görünüm için kullanabilirsiniz.

Cilt üzerinde oluşan hafif kesikler, enfeksiyon, iltihaplı rahatsızlıklara karşı iyi bir ilaç olabilir. Ayrıca akneye neden olan bakterilerin büyümesini engeller. Bir türlü geçmek bilmeyen egzama probleminiz varsa, kantaron yağı bu sorunu hafifletebilir.

Hazırlanan kantaron yağını güneşte beklettiğinizde harika bir cilt ürününe, gölgede tuttuğunuzda ise mide ilacına dönüşür. Daha serin ve ferah bir bölgede bekletilen bu yağı ağız yoluyla kullandığınızda sindirim sistemini düzenleyecektir.

Gaz porblemleri, sonrasında oluşan kabızlık ve şişkinlik sorunlarını hafifletebilir. Faydalı etkileri görebilmek için yoğurda, suya veya çaya birkaç damla ekleyebilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Kantaron yağını saç serumu olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Saç derisini doğal bir şekilde beslemek ve kuruluğu önlemek için köklere sürebilirsiniz. Saçların daha sağlıklı ve güçlü olması için düzenli kullanım gereklidir.

Kantaron yağının antidepresan etkisi de merak edilen farklı bir konu. İçerisindeki bileşikler serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi hormonların seviyesini değiştirebilir. Bu nedenle hafif ve orta düzeyde geçirilen depresyon belirtilerini hafifletmek için kantaron yağına başvurabilirsiniz.

Kantaron yağının antidepresan etkisi de merak edilen farklı bir konu. İçerisindeki bileşikler serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi hormonların seviyesini değiştirebilir. Bu nedenle hafif ve orta düzeyde geçirilen depresyon belirtilerini hafifletmek için kantaron yağına başvurabilirsiniz.