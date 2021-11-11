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Kadın - Aile Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor
Kadın - Aile

Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor

Soğuk havada iç ısıtan şifa kaynağı salep, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:35:00 -
Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor

Salep, salepgiller familyasından gelen otsu bir bitki çeşididir. Mor veya kırmızı renkteki çiçek kısımları salkım salkım, gövde kısmı da silindirik ve dik şekildedir. Asıl salep olarak bardaklarınızla buluşan bu faydalı toz, salebin yumrularından elde edilir. Doğal ve saf salep tozu içerisinde katkı maddesi barındırmadığı için sağlığa pek çok yönden fayda sağlar. 

Salebin faydaları nelerdir?

  • Üst Solunum Yollarını Yumuşatır
  • Regl Sancılarına İyi Gelir
  • Beslenme Üzerinde Olumlu Etki Sağlar
  • Bağırsak Yollarını Düzenler
  • Vücut Sıcaklığını Dengede Tutar
  • Direncinizi ve Kuvvetinizi Artırır
  • Sinirlerinizi Yatıştırır

Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor

Uludağ'a kar yağması ve havaların iyice soğuması ile birlikte Bursa'da seyyar salepçiler satışlara başladı.

Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek, lezzet ve râyihasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Her gün sabah saatlerinde Tahtakale’den yola çıkıp bütün gün Bursa sokaklarını arşınlayan seyyar salepçi Metin Aday, günde bir kazan salep sattığını söyledi. Başında kırmızı fesi, temiz ve beyaz önlüğüyle tarihî çarşı ve hanlar bölgesini gezen Aday, bakır kazanda 60 derecede pişirdiği hakiki salepleri satıyor.

Salebin şifalı olduğunu ve kış günlerinde vücuda sıcaklık verdiğini anlatan Metin Aday, "Bir litre sütün içerisine bir bardak su ekleyip 60 derece ısıda kaynatıyorum. İçerisine ise bir tatlı kaşığı hakiki salep ekliyorum. Şeker kavanozunun içerisine koyup ikisini beraber karıştırıyorum. Bu işlemin sebebi ise topaklanmayı önlemek. Sürekli 60 derecede pişen sütte buharlaşana kadar pişiriyorum. Macun gibi oluyor. Üzerine ise tarçın ve zencefil, ceviz ve badem koyarak müşterilerime servis ediyorum. Günde bir kazan satıyorum. Satar satmaz da evime gidiyorum. Bir bardak salebi vatandaşlara beş liraya satıyorum. Tahtakale’den yola çıkıyor ve bütün gün çarşıyı dolaşıp salep satıyorum. İçenin içi ısınıyor. Müşterilerim ise genelde esnaflar’’ dedi.

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