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Şifa veren ellerden yüz güldüren kampanya

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yönetimi tarafından “Şifa Veren Ellerden 100 Güldüren Kampanya” sloganı ile 19.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
Şifa veren ellerden yüz güldüren kampanya

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yönetimi tarafından “Şifa Veren Ellerden 100 Güldüren Kampanya” sloganı ile 19. Kez kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından 10 yıldır düzenlenen kan bağışı ve kök hücre kampanyalarının 19.’sunun gerçekleştirileceği belirtildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi verdiği kaliteli sağlık hizmetinin yanında 10 yıldır topladığı kan bağışları ile hastalarına hayat vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar 18 kere düzenlenen kan bağışı kampanyaları ile toplam 1200 ünite kan bağışı toplayıp 3600 kişiye hayat veren hastanemiz kök hücre nakli için uygun donör bekleyen lösemili vatandaşlarımıza umut olabilmek için 1000 e yakın donör kanı toplanmasına da vesile olmuştur. Hastanemiz kan transfüzyon merkezi ile Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği bu kampanyalar hastanemizde ve bölgemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasına büyük fayda sağlamaktadır.19.’sunu düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasında hedefimiz 100 ünite kan bağışı ile beraber 100 kök hücre donörü bulmaktır. Bu zamana kadar düzenlemiş olduğumuz kampanyalar gibi 11 Eylül Çarşamba günü mesai saatleri içerisinde hastanemiz acil servisi önünde düzenleyeceğimiz kampanyamıza da hastane çalışanlarımız ve Ereğli Halkının yoğun ilgisini bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
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