Şifa kaynağı üzüm suyu tarifi: Çoğu insan ne olduğunu bilmiyordu ama şimdi baş tacı oldu! 20 kat fazla demir içeriyor

Üzüm suyu tarifi malzemeleri

1 kilo siyah üzüm

1 çay bardağı toz şeker

Çay kaşığının ucuyla limon tuzu

6 litre su

Üzüm suyu nasıl yapılır?

Üzümleri ayıklayıp yıkayın

tencereye suyu doldurun üzümleri ekleyin

şeker ve limon tuzunu katıp ocağın üzerine alın

kaynamaya başlayınca yarım saat kaynatın

ocaktan alıp soğumaya bırakın

soğuyunca süzüp sürahilere doldurun

üzüm suyumuz hazır.

Üzüm suyu nelere faydalıdır? Şifa niyetine...

Bir salkım üzüm ya da düzenli içilen bir bardak üzüm suyu kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olur. Üzüm C vitamini, beta karoten, fitokimyasal, antioksidan gibi pek çok faydalı bileşiğiyle cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Cilt hücrelerini onarmaya, yenilenmesine destek olur.

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Üzüm suyu, üzümlerin ezilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilen meyve suyudur.

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