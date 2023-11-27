Şifa kaynağı üzüm suyu tarifi: Çoğu insan ne olduğunu bilmiyordu ama şimdi baş tacı oldu! 20 kat fazla demir içeriyor
Demir açısından zengin, kan yapıcı ve antioksidan özellikleri bulunan şifa kaynağı üzüm suyu tarifimize hoşgeldiniz. Bugün tam 6 litre üzüm suyu hazırlıyoruz. Dolabınızda soğutarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Hadi gelin üzüm suyu hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyacımız var bunlara bir bakalım. Sonrasında önce yazılı, sonra da videolu tarifine bakalım.
Üzüm suyu tarifi malzemeleri
1 kilo siyah üzüm
1 çay bardağı toz şeker
Çay kaşığının ucuyla limon tuzu
6 litre su
Üzüm suyu nasıl yapılır?
Üzümleri ayıklayıp yıkayın
tencereye suyu doldurun üzümleri ekleyin
şeker ve limon tuzunu katıp ocağın üzerine alın
kaynamaya başlayınca yarım saat kaynatın
ocaktan alıp soğumaya bırakın
soğuyunca süzüp sürahilere doldurun
üzüm suyumuz hazır.
Üzüm suyu nelere faydalıdır? Şifa niyetine...
Bir salkım üzüm ya da düzenli içilen bir bardak üzüm suyu kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olur. Üzüm C vitamini, beta karoten, fitokimyasal, antioksidan gibi pek çok faydalı bileşiğiyle cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Cilt hücrelerini onarmaya, yenilenmesine destek olur.
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Üzüm suyu, üzümlerin ezilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilen meyve suyudur.
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