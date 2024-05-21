Şifa kaynağı ilikli kemik suyu: Eklem ağrılarını şıp diye kesiyor! Enfes çorba

Sindirim sağlığını destekleyen bir lezzet

Kelle paça, içerdiği yüksek kolajen miktarıyla bilinen ve birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir çorba çeşidi. Ancak, kelle paça bazı kişilerin damak zevkine hitap etmeyebilir.

İşte tam da bu noktada, kelle paça sevmeyenler için yeşil mercimek ve kemik suyuyla yapılan çorba devreye giriyor.Yeşil mercimek ve kemik suyunun bir araya gelmesiyle oluşturulan çorba, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri ve amino asitleri sağlayarak doku onarımını ve kas gelişimini destekler. Ayrıca doğal demir, folik asit ve B vitaminleri açısından zengindir

Yeşil mercimek ve kemik suyu çorbası, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan jelatin ve glisin gibi maddeleri içerir. Bu sayede sindirim sorunlarını önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Sağlıklı bir sindirim sistemi, güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelir. Yeşil mercimek ve kemik suyu çorbası, bağışıklık sistemi için gerekli olan amino asitler ve antioksidanları içerir. Ayrıca, eklem sağlığını destekler, ağrıları azaltır ve kemikleri güçlendirir. Etkisini görebilmek için haftanın üç günü tüketilmesi önerilir.

Şifa Kaynağı İlikli Kemik Suyu Tarifinin Malzemeleri

2 kg ilikli kaval kemiği

1 adet soğan

1 adet havuç

2 adet kuru defne yaprağı

1 kerevizin sapları

10-15 top taze karabiber

Şifa Kaynağı İlikli Kemik Suyu Tarifi'nin Yapılışı

Kereviz yaprakları hariç diğer malzemeleri tencereye alıp üzerine tencereyi dolduracak kadar soğuk su koyarak bir taşım kaynattıktan sonra üzerinde biriken keyfi kevgirle alın. Bu aşamada bir yemek kaşığı sirke eklerseniz kemikteki kalsiyumun da suya geçmesini sağlıyormuş.

Arkadaşım doktorlarından edinmiş bu bilgiyi, ben de paylaşmak istedim. Kereviz yapraklarını da ekleyip düdüklünün kapağını kapatın ve 5-6 saat boyunca kısık ateşte pişirin.

Soğuduktan sonra ister karton bardaklara ister buz poşetlerine, silikon kalıplara doldurup dondurucuya atın.

Pişme süresi ile ilgili sorular geldi. Daha kısa süre pişirdiğinizde ilikli kemik suyu değil, et suyu elde etmiş oluyorsunuz. En önemli püf noktası da kaynatmadan çok kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Deneyenlere afiyet ve şifa olsun.

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