Şifa kaynağı hünnap
Cehrigiller familyasına ait bir ağaç türünde yetişen ve ülkemizde sıklıkla tüketilen hünnap meyvesinin kemikleri güçlendirdiğini ve birçok hastalığa şifa olduğunu biliyor muydunuz? İşte şifa deposu hünnapın inanılmaz faydaları...
Cehrigiller familyasına ait bir ağaç türünde yetişen hünnap, her derde deva olarak biliniyor. B vitamini açısından oldukça zengin olmakla beraber birçok hastalığa şifa olan hünnap, kemikleri de güçlendiriyor. İçeriğinde yüzde 85 oranında C vitamini içermesinin yanı sıra vücudu toksinlerden de arındırıyor.
100 gramlık hünnap; %7 A vitamini, %20 B vitamini, demir, manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum, çinko ve sodyum içeriyor. Yapılan birçok araştırma hünnap meyvesinin kanserli hücreleri yok ettiğini göstermiştir.
İşte doğal ilaç hünnap meyvesinin inanılmaz faydaları...
- İçerdiği pektin amddesi ile boğazlardaki balgamı sökerek atmaya yardımcı olur.
- Cilt problemlerine yakalanma riskini azaltır.
- Güçlü antioksidan özelliği ile birlikte özellikle karaciğer sağlığına birebir gelir. Karaciğeri toksinlerden arındırır.
- Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan boğaz enfeksiyonlarına birebir gelir. Ayrıca öksürüğü kesmede çok etkilidir.
- Kabızlık sorununa birebir gelir, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mide ve bağırsaklardaki zararlı bakterilerin oranını azaltır.
- Bağışıklığı güçlendirir, birçok hastalığa karşı koruma sağlar.
- Astım ve solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.