Şifa kaynağı hünnap

Cehrigiller familyasına ait bir ağaç türünde yetişen hünnap, her derde deva olarak biliniyor. B vitamini açısından oldukça zengin olmakla beraber birçok hastalığa şifa olan hünnap, kemikleri de güçlendiriyor. İçeriğinde yüzde 85 oranında C vitamini içermesinin yanı sıra vücudu toksinlerden de arındırıyor.

100 gramlık hünnap; %7 A vitamini, %20 B vitamini, demir, manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum, çinko ve sodyum içeriyor. Yapılan birçok araştırma hünnap meyvesinin kanserli hücreleri yok ettiğini göstermiştir.

İşte doğal ilaç hünnap meyvesinin inanılmaz faydaları...

- İçerdiği pektin amddesi ile boğazlardaki balgamı sökerek atmaya yardımcı olur.

- Cilt problemlerine yakalanma riskini azaltır.

- Güçlü antioksidan özelliği ile birlikte özellikle karaciğer sağlığına birebir gelir. Karaciğeri toksinlerden arındırır.

- Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan boğaz enfeksiyonlarına birebir gelir. Ayrıca öksürüğü kesmede çok etkilidir.

- Kabızlık sorununa birebir gelir, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mide ve bağırsaklardaki zararlı bakterilerin oranını azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir, birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

- Astım ve solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.