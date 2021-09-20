Şifa kaynağı aronya meyvesini üretecekler

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, "İlçemizde üretimini ilk defa yapacağımız aronya meyvesinin fidan alımını yapan üreticimiz Kamil Bey 'e eşlik etik. Kendisine bol ve bereketli ürünler diledik. Destekleri için Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.

Karadağ, “Aronya meyvesi, chokeberry adıyla da bilinen gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri sayesinde “süper meyve” olarak adlandırılmaktadır. Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, son yıllarda ülkemizde de üretilerek adını duyurmaya başlamıştır. Aronya meyvesi yüzyıllar boyunca Kızılderililer tarafından kullanılmıştır. Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini güçlü etkisi sebebiyle sık sık yemeklerinde kullanan Kızılderililer, kışın zorlu şartlarında hastalıklara karşı dirençli kalmak ve bağışıklıklarını korumak için bu meyveden yararlanmışlardır. Kızılderililer, geleneksel yemeklerinden biri olan Pemmican’a temel malzemesi olan kuru et ve hayvan yağı dışında kuru aronya meyvelerini ekleyerek sağlıklarını korumuşlardır. Pemmican yemeği, güçlü etkilerinin yanında, uzun süre saklanabilme özelliğinden dolayı gezginler, kâşifler ve yolcular arasında da yaygınlaşmıştır. Aronya meyvesi 1900’lü yıllardan sonra Kuzey Amerika’dan Avrupa ve Rusya’ya uzanarak, buralarda da yetiştirilmeye başlanmıştır. Son 15-20 yılda yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte, aronya meyvesinin müthiş içeriği keşfedilmiş ve sağlığa olan katkıları sayesinde bilinirliği artmaya başlamıştır” diye konuştu.