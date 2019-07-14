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Şifa kaynağı 10 kaplıca

Allah’ın yerin altını da üstünü de rahmetiyle donattığının ilahi tecellisi olan şifa kaynağı kaplıcaları sizler için bir araya getirdik.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:05
Şifa kaynağı 10 kaplıca

Yılın her döneminde alternatif turizm için tercih edilebilecek 10 kaplıcamızı değerli okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Sandıklı Kaplıcaları- Afyon

Yeraltı suları bakımından en zengin illerimizden biri olan Afyon’da bulunan Sandıklı Kaplıcaları bl mineralli sularıyla şifa dağıtıyor. Su sıcaklığı 42 ile 53 derece arasında değişen termal kaynak; felç, faranjit, deri hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Yüksek kükürt oranı içeren suları, formunu korumak isteyenlerin sıklıkla ziyaret etmesine sebep oluyor.

 

 

Pamukkale Travertenleri- Denizli

Büyüleyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen travertenler zengin mineral kaynakları da içeriyor. Karstik alanlardan çıkan termal suların oluşturduğu pamuk görünümlü kalker tüfleriyle Denizli’nin en ünlü termal kaynağı olarak biliniyor. Pamukkale’nin kaplıca suyu; kalp ve damar, dolaşım sistemi, romatizmal hastalıklar ve astım hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılıyor.

 

Reşadiye Kaplıcaları- Tokat

Tokat’ın yeşillikler içerisindeki şirin ilçesi Reşadiye’nin kaplıca suları her yıl yüzbinlerce kişinin akınına uğruyor. Yerin metrelerce altından çıkan termal suları içerisindeki mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi geliyor. Şifalı kaynakları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Reşadiye, termal turizmin göze merkezlerinden biri haline geliyor

 

 

 

Kızılcahamam Kaplıcası- Ankara

Başkentimiz Ankara, dünyanın en şifalı yerlatı sularına da ev sahipliği yapmakta. Doğal Maden Suları ile bildiğimiz Kızılcahamam Kaplıcaları şifa arayanların uğrak mekanlarından biri. Kızılcahamam Kaplıcası, Roma ve Selçuklular zamanında da işletildiği bilinen Büyük ve Küçük Kaplıca’dan oluşuyor. Özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde ziyaretçi akınına uğrayan kaplıcanın sıcak suları; karaciğer,  kalp hastalıkları, kadın hastalıkları ve daha birçok hastalığa iyi geliyor.

 

Oylat Kaplıcası- Bursa

Yüzyıllardan beri bilinen Oylat Kaplıcasının en büyük özelliklerinden biri depresyon hastalarına iyi gelmesi. 40 dereceyi aşan sıcak suyu özellikle ağrılı sinir hastalıklarının tedavisinde tercih ediliyor.

 

 

Diyadin Kaplıcaları- Ağrı

Ağrı merkeze 60 km uzaklıkta olan Diyadin Kaplıcaları Cilt hastalıkları, romatizma, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Soğuk bir iklimde sıcak suyla şifa bulmak isteyenlerin tercih etmesi gereken kaplıcaların başında geliyor.

 

Termal Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Armutlu Kaplıcaları her yıl milyonlarca kişinin akınına uğruyor. Armutlu Kaplıcası, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfında bulunuyor. Asidin vücuttan atılmasında, sinirler üzerinde, iltihabi hastalıklarda ve kadın hastalıklarında, mide ve bağırsak hastalıklarında, yaraların iyileşmesinde, karaciğerin düzenli çalışmasında, hormonların düzenli çalışmasında olumlu etkisi olduğu biliniyor.

 

 

 

Tuzla Kaplıcaları- İstanbul

İstanbul’da yaşayanların sıklıkla tercih ettiği Tuzla Kaplıcalarının, Sodyum oranın yüksekliği nedeniyle  astım, metabolizma ve cilt hastalıklarında iyileştirici etkisi görülüyor.

 

Karacasu Kaplıcaları- Bolu

Karacasu Kaplıcaları Büyük ve Küçük olmak üzere iki kaplıcadan oluşuyor. Kaplıcanın termal suyunun; beyin ve sinir cerrahisi sonrasıdaki uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında, stres bozukluğu ve spor yaralanmalarında tedavi edici etkisi olduğu biliniyor.

 

Gönen Kaplıcası- Balıkesir

Dünyanın en mineralli suyu olarak tescillene Gönen Kaplıcalarının sıcaklığı 73 derece. Suyun aşırı sıcak olması nedeniyle havuzlarda ve banyolarda soğutulmuş su kullanılıyor. Mineralli suyun içilmesi, hazımsızlık ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği gibi; banyo yapılarak kullanıldığında kireçlenme ve ruhsal hastalıkların verdiği sıkıntılara çare olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:05
  1. Tokat
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Bolu
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. Afyon
  11. kaplıca

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