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Gündem Şifa için girdi! Hayatını kaybetti
Gündem

Şifa için girdi! Hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir termal işletmede konaklayan Gürkan Aygül hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:49:00 -
Şifa için girdi! Hayatını kaybetti

Denizli'de bir termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'ün cansız bedeni, pansiyon görevlileri tarafından havuzda bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, kaplıcaları ile ünlü Karahayıt Mahallesi'nde termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül, ağrılarına iyi geldiği için havuz girmek istedi.
Aygül, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.

Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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