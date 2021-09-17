Şifa deposunu denediniz mi?

Özellikle soğuk kış günlerinde kullandığımız, her derde deva pekmezdir. Üzüm, dut ve keçiboynuzundan elde edilen pekmezin birçok çeşidi vardır. Pekmez türleri arasında andız pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, şeker kamışı pekmezi, katı üzüm pekmezi, doğal pancar pekmezi, karadut pekmezi, üzüm pekmezi ve dut pekmezi yer alır.

Soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrıları gibi rahatsızlıklarda gırtlak kısmını yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkisi bulunan pekmez besin değeri bakımından bir enerji kaynağı ve kanser düşmanıdır.

Faydaları

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan pekmez, içerisinde yüksek oranda bulundurduğu karbonhidrat, demir, yağ üçlemesi sayesinde bedene enerji sağlar.

Kan dolaşımını dengeleyerek karaciğer hastalıklarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılır.

Kanser hücrelerinin büyümesini ve oluşmasını engeller.

Pekmez kalsiyum bakımından da son derece zengin bir yiyecek olmasının yanı sıra bünyesinde yoğun miktarda magnezyum, selenyum, B6 vitamini ve potasyum barındırır.

Kolon kanserindeki destekleyici etkisinden de söz ettiren pekmez bağırsak temizliğinde etken rol oynar.

Pekmez ateşi yükseltir mi konusunda kesin bir bilgi bilinmez iken pekmez yararları farklı konularda dikkate alınabilir.

Pekmez Kalori ve Besin Değeri

Pekmez protein değeri bakımından zengin bir yiyecek iken, besin değeri 100 gram olan pekmezde ortalama; 36.5 gram su, 60 gram karbonhidrat ve 3.5 gram madensel maddeler ile protein bulunur.

Pekmez kalori bakımından her çeşidinde farklılık gösterir. 1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi yaklaşık olarak 54 kalori, 1 yemek kaşığı dut pekmezi yaklaşık 29 kalori ve 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi 24 kalori civarındadır.