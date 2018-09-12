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Şifa bulmaya gitti, belasını buldu! Sağlık simsarı sakat bıraktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yasa dışı olarak fizik tedavi hizmeti verdiğini iddia eden bir şahıs, uyguladığı yanlış tedaviyle, 3 çocuk babası Temel Aykut'u sakat bıraktı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:25

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Temel Aykut, bel fıtığı şikayetiyle gittiği sağlık simsarının çekiç ve kazıkla uyguladığı sözde tedavi yüzünden sakatlandı. Tek amacının şifa bulmak olduğunu söyleyen Aykut, 'şifa bulmak için gittim, belamı buldum' şeklinde konuştu.

Skandal tedavi biçimini değerlendiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Serpil Çelik, hastalara bir öneride bulunarak bu tür durumlarda ilk olarak direkt konunun uzmanı doktorlara muayene olmak gerektiğini söyledi. Çelik, 'bu yapılan tedavi, hastanın bel bölgesinde kırığa ve kanamalara yol açabilir. Bu durum da hasta da çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Eğer hastanın sorunu kas spazmı ise, yapılan bu işlem, spazmları çözmek yerine daha da artırabilir' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:25
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