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Sierra Leone'de Kovid-19 vaka sayısı bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 01:35:30 -
Sierra Leone'de Kovid-19 vaka sayısı bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 5 bin 231 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 23 artarak 1025'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 621 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Nijerya, Gana, Kamerun, Senegal ve Fildişi Sahili'nde vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler şeklinde sıralandı.

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