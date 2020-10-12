Siemens'ten "Wire Brake Uygulaması" ile daha hızlı e-motor üretimi

İSTANBUL (AA) - Siemens, e-motorların daha hızlı üretimi için tel gerilimini optimum şekilde kontrol eden ve hareketteki dalgalanmaları en aza indiren yeni bir uygulama geliştirdi.

Siemens açıklamasına göre, uygulama ile mühendislik ve devreye alma süreleri kısalırken, daha yüksek kalitede sonuç almak da mümkün oluyor.

Elektrifikasyon, dijitalleşme ve elektrikli ulaşımda devam eden büyüme, elektrikli motorlar için elektro-statörlerin otomatik üretimine yönelik makinelere olan talebin artmasına neden oluyor. Bu eğilim, maksimum üretkenliğe, değişen ürünler için daha kısa kurulum sürelerine ve yüksek sarım kalitesine ek olarak, aynı zamanda güç aktarım sistemi kullanımına odaklanıyor.

Siemens, elektrik motoru üretiminde tüm üretim sürecinin entegre otomasyonu ve gerekli proses parametrelerinin kaydedilmesi için kapsamlı bir portföy sunuyor.



Siemens'in son olarak, e-motorların daha hızlı üretimi için geliştirdiği Wire Brake yazılım uygulaması, dikdörtgen bobin gövdesinin otomatik sarımı için bakır telin gerilimini kontrol ediyor. Uygulama, pasif sistemlere kıyasla daha yüksek sarım hızı ve daha yüksek bir sarım kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Bu fonksiyonellik, mühendislik ve devreye alma maliyetlerini düşüren standart "Simotion Wire Brake" kütüphanesi kullanılarak doğrudan makine projesine entegre edilebiliyor. Kütüphane; bobin gövdesinin dikdörtgen geometrisini, tel gerilimi fren aksını kontrol etmek için "TensionControl" ve referans değerleri kullanarak kamları hesaplamak için "CamGeneration" bileşenleri içeren algoritmalara sahip.



Simatic S7-1500 kontrolör ve Simotion hareket kontrol sistemi, basit uygulamalardan üst düzey uygulamalara kadar tüm görevler için ideal bir çözüm sağlarken, Sinamics S120 booksize sürücüler ise sarım uygulamalarında kullanılıyor.

