0553 313 94 23

Siemens teknolojileri ‘ISK-SODEX’ 2019 Fuarı’nda sergilenecek

Siemens Türkiye, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX 2019’da ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri ile yer alacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
Siemens teknolojileri ‘ISK-SODEX’ 2019 Fuarı’nda sergilenecek

Siemens Türkiye, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX 2019’da ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri ile yer alacak.


Siemens Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe öncü olan ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri dünyanın önde gelen sektör profesyonelleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Uluslararası ISK-SODEX 2019’da Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini alacak. Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli katkı sağlayacak Forum Alanı’nda ise 3 Ekim Perşembe günü Siemens Dijital Endüstriler Bölümü Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, 11. Salon’da düzenlenecek “Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri” panelinde saat 16.05’te katılımcılarla gündemi paylaşacak.


SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için tasarlandı. Ürün; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINAMICS G120X, doğanın gücünü herkese faydalı olacak şekilde kontrol altına almak için tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu
    1. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    2. Üniversite ders seçimleri ne zaman?..
    3. Erciş Ülkü Ocaklarında nöbet değişimi
    4. Direksiyonu kilitlendikten sonra başka..
    5. Melikgazi’de enerjiye trafo desteği
    6. Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi..
    7. Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi
    8. Görevini kötüye kullanma iddiasıyla..
    9. Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a..
    10. GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı
    11. İskenderun Özel gelişim hastanesinde..
    12. Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik..
    13. Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona..
    14. Çiğli’de 2. Pati Dostları Festivali
    15. 100 kişilik ekiple kaybolan..
    16. Harabe evde kalan 7 kişilik aileye..
    17. TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler..
    18. Satışa hazır paketler halinde kokain..
    19. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    20. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    21. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    22. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    23. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    24. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    25. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    26. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    27. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    28. Ahilik Kültürü Haftası
    29. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    30. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!