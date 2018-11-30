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Siemens Gamesa'dan 4 ülkeye rüzgar türbini

30 Kasım 2018 Cuma 13:07
Siemens Gamesa'dan 4 ülkeye rüzgar türbini

ANKARA (AA) - Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji (SGRE) tarafından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin karasal rüzgar enerjisi projesine, toplamda 263 megavat kapasiteye sahip 71 rüzgar türbini sağlanacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tedarik çerçevesinde aralarında Akfen'e ait Denizli ile Çanakkale Hasanoba'daki 125 megavatlık iki projenin de bulunduğu rüzgar santrallerinin kurulumu için toplam 37 adet türbin sağlanacağı vurgulandı.

SGRE'nin Kuzey Avrupa'da İsveç, Norveç ve Almanya'ya toplam 137 megavat türbin tedariği yapacağı belirtilen açıklamada, "SGRE, Türkiye'den Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'ye toplamda 125 megavat düzeyinde rüzgar türbin desteği verecek. Almanya'nın Mautitz Süd rüzgar parkı için 25 megavat kapasite seviyesinde türbin sağlayacak. Ayrıca, İsveç'e 82 megavat kapasiteli 20 türbin tedariği yapılırken, Norveç için 30 megavat kapasiteye sahip türbin desteği verilecek. Böylece SGRE dört ülkenin karasal rüzgar projesine yaklaşık 263 megavat kapasiteye sahip 71 türbin tedariği gerçekleştirecek."

Türbinlerin performans aralığının ise 2,3 ve 4,1 megavat kapasiteli olması planlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:07
  1. Rüzgar Enerjisi
  2. Rüzgar Türbini
  3. yenilenebilir enerji

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