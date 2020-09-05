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Aktüel Side Antik Kenti'nde Kovid-19 denetimi
Aktüel

Side Antik Kenti'nde Kovid-19 denetimi

Bazı turistlerle İngilizce sohbet eden Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, maskesi olmayanları uyardı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:07:20 -
Side Antik Kenti'nde Kovid-19 denetimi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kaymakam Mustafa Yiğit, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve diğer yetkililer ile Side'de denetim yaptı.

Buradaki iş yerlerini gezen esnaf ve vatandaşları uyaran Yiğit, Side Antik Kenti'nde de incelemede bulundu.

Antik kentin ziyaretçilerini maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya çağıran Kaymakam Yiğit, bazı turistlerle İngilizce sohbet etti. Yiğit maskesi bulunmayan turistleri uyardı.

Yiğit, denetim yaptıkları bölgelerde büyük oranda Kovid-19 hassasiyeti olduğunu ve kurallara uyulduğunu belirtti.



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