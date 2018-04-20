Şiddetten uzak şefkatli bir yuva için

Her çocuk aile sevgisini ve sıcaklığını hak eder. Peki, kaç çocuk anne-babasından hak ettiği ilgiyi görebiliyor?

OKUL ÇAĞINDA

Okul çağına gelen çocuklara hassas davranmalıyız. Ayrılma psikolojisini önceden vermeliyiz.B u duruma onu alıştırmalıyız. Gerekirse onlarla birlikte bir süre okula gidip gelmeli hatta okulda beklemeliyiz. Asla kızma ve cezalandırma olmayacak. Ev ortamında da ödev, ders ve oyun dengesini iyi kurmalıyız. Çocuğunuza sürekli ders veya görev vermeyin. Her şeye eşit zamanı olsun. Oyun saatinde mutlaka oyununu oynasın. Derslerini kontrol edin gerekirse yardımcı olun.

ERGENLİK

Ergenlik dönemindeki bir çocuğa yine temkinli yaklaşmak gerek. Yani çok fazla soru sormamak, anlayışlı olmak, yalnız bırakmak gibi.. Kız veya erkek arkadaşı varsa anlayışlı olmalı hatta onunla tanışmalısınız. Gerektiğinde çocuğunuzun arkadaşı gibi davranmalısınız tabii ebeveyn olduğunuzu unutmadan.. Bu dönemde baskı görmesi onu uzaklaştıracak hatta yanlış yollara itecektir. Son olarak da yeni oluşturduğu tarza karşı tehlikeli olmadığı sürece saygı duyun.

AGRASİF ÇOCUKLAR

Kişilik bozukluğu görülen ve/veya fazla hırçın agresif olan çocukları terapiste götürmekte fayda var.

Kesinlikle bu durumlarda da ceza, hakaret, şiddet yok. Olumlu yaklaşmalı ve onu dinlemelisiniz. Kesin ve net ifadelerle ona mesaj verin. Sinirli ve ani hareket ve sözlerden kaçının. Sözsüz iletişiminizi yumuşak tutun. Mutlaka ve her koşulda onu dinleyin. Saygı duyun ve iletişimi elden bırakmayın. Hayaller kurmaya ve kurtdurtmaya çalışın.

Beceri yeteneklerini keşfedin ve onunla bu becerileri için ayrıca vakit geçirin. Resme, futbola, dansa, baleye, fotoğrafa, zeka oyunlarına, yemek yapmaya ya da başka bir şeye ilgisi olabilir. Bu alanda başarısını ölçmek ve onu motive etmek için, ilgi alanına yönelik onunla aktivelerde bulunun. Teşvik eden, sevecen, anlayışlı ve sakin bir ebeveyne sahip olan çocuklar aile içinde mutlu, huzurlu, sıcak, özgür ve iyi hisseder. Dediğimiz gibi, her çocuğun da buna doğuştan hakkı vardır.

Zihinsel gelişimini izlemek, desteklemek ve geliştirmek açısından 3 yaşından itibaren 6 yaş sonuna kadar çocuğunuzu izleyin. Özel yeteneklerini takip edin. Çoğu şeyi anlamaya başladığı yaş 6 yaşıdır. Bu yaşlarda ona kısa ve öz açıklamalarda bulunun. Merak ettiği şeyleri ona anlatmaya çalışın. Tabii çocuğun seviyesine göre ve anlaşılır biçimde mümkünse canlı olarak örnek olun.

Neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmek ailenin görevidir. Hani “okul öncesi ilk eğitim ailede başlar” derler ya çok doğru. Yapacağı tehlikeli veya ciddi hamlelerde ona alternatifini ve hafifini sunmak bizim görevimiz. Ona iyi bir görgü ve aile eğitimi vermek çocuğun İlişkilerinin sağlıklı olmasına yön verecektir.

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