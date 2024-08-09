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Yaşam Şiddetli yağmur sonrası 20 araç birbirine girdi
Yaşam

Şiddetli yağmur sonrası 20 araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 22:57:00 -

Ankara Elmadağ'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası! Tam 20 araç birbirine girdi. İşte detaylar...

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yağan yağmur sonrası 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkiinde hafif şekilde yağan yağmur D-200 karayolunun kayganlaşmasına neden oldu. Araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı yolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç yoldan çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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