Şiddetli yağış sonrası İstanbul'da istinat duvarı çöktü

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Bayrampaşa'da ise alt geçitler su ile doldu, Eyüpsultan'da birçok iş yerini su bastı.

İstinat duvarı çöktü

Başakşehir Şeyh Şamil Caddesi'nde ise yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede yayaların ve araçların olmaması muhtemel faciayı önledi.

Tramvay seferleri durdu

Diğer yandan sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

Öte yandan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte trafik yoğunluğu saat 16.10 itibarıyla %74 olarak ölçüldü.